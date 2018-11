La franquicia "Shrek" está compuesta por cuatro películas: "Shrek" (2001), "Shrek 2" (2004), "Shrek the Third" (2007) y "Shrek Forever After" (2010). Más adelante se lanzó el "spin-off" (filme derivado) "Puss in Boots" (2011), protagonizado por Antonio Banderas y Salma Hayek.