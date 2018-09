Burt Reynolds, el famoso actor de Deliverance, Boogie Nights y The Man Who Loved Women, quien murió a los 82 años, compartió sus años de estudiante de teatro con Marilyn Monroe. "Iba caminando con ella desde la calle 58 hasta el Actor's Studio. Ella no hablaba mucho. No le hacía falta", dijo, con una expresión seria, que despertó las risas del público que acompañó la que resultó su última entrevista para la televisión, en el programa de Conan O'Brien.