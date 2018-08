Esta mujer que sale en la foto es mi madre cuando tenia 20 años, apenas comenzaba una vida artistica y fue truncada cuando se dejó seducir por un cantante mas o menos famoso que luego mas tarde, se convirtió en una leyenda de la música a nivel mundial llamado @julioiglesiasofficial . Fue una historia de amor que duró varios dias y de la cual nací yo, una situación que ha ocurrido con muchos otros hijos de artistas pero que al contrario de lo que me ha pasado a mi, ellos si han sido reconocidos por sus padres. Durante la década de los noventa y gracias al poder que tenía esta persona en la política y los medios de comunicación, fue humillada, vapuleada, manipulada, tratada de mentirosa e insultada por varios sectores de la “prensa”. Hace aproximadamente un año pude demostrar que siempre dijo la verdad y que no era ella la que estaba mintiendo. Hoy en dia y gracias a movimientos como #metoo este tipo de comportamiento misógino y machista está mas controlado, aunque desgraciadamente no ha desaparecido. Para mi está siendo un año muy difícil, con una carga emocional muy grande y sabiendo lo que esta demanda conlleva, comencé esto por ella y por ella voy a ir hasta el final. Te quiero mamá. #truth #love #mum

A post shared by Javier Santos (@insta.javier.santos) on Aug 20, 2018 at 12:15am PDT