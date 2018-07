Su trabajo detrás de cámara. Debutó como director en la película "Gone Baby Gone" (2007), que la protagonizó su hermano Casey Affleck. Después dirigió "The Town"(2010) y luego "Argo" (2013), este último filme le valió su segundo Oscar. La Academia lo honró en la categoría mejor película pero no lo tuvo en cuenta en las nominaciones a mejor director. De sus dos premios Oscar, ninguno es por interpretación.