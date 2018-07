Jack Nicholson fue la primea elección, pero no la única. Desde el principio, Uslan llegó a la conclusión de que Jack Nicholson era la elección perfecta para interpretar a The Joker (El Guasón). Sin embargo, no fue el único actor considerado para ese rol. Burton pensó antes en Willem Dafoe, James Woods, Brad Dourif, David Bowie y Robin Williams.