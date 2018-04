En una entrevista en la web del diario "Le Parisien", con motivo del estreno en Francia de su nueva película "Loving Pablo", el actor dijo: "No me considero nadie para decir si Woody Allen es culpable o no (…) Desde el punto de vista de la Justicia la situación es exactamente la misma que cuando rodé con él en 2007″ para "Vicky Cristina Barcelona", dijo Bardem.