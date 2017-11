Años después, cuando Winona ya era conocida, pudo vengarse de una de las agresoras. La actriz entró en una cafetería y allí estaba una de ellas. "Me encontré con una de las que me había pegado y me dijo: 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?' Y le dije, '¿Te acuerdas de mí? ¿Recuerdas cuando en el instituto le pegaste a una niña?', y contestó, 'más o menos'. Así que le dije: 'Esa era yo. Vete a la mierda'"