-Eso solo lo podemos hacer desde afuera. Son cosas que los que estamos fuera del país hacemos para seguir ayudando. Hay una fundación, para los que quieran colaborar, que se llama "Una medicina para Venezuela". Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Allí nos pueden escribir y hay un mail. Eso sí, nosotros todo lo enviamos a Madrid porque la fundación está en Madrid y desde allí, lo mandamos. Me pasó hace poco que estuve en Colombia y nos dieron un montón de medicamentos y tuvimos que llevarlos a Madrid y estábamos al lado. Y dije: "No puede ser". Pero es por el inventario, es ver cómo está la sociedad, desde allí se envía y está todo organizado. Al final tuvimos que regresar todo desde Colombia hasta España, y de España hasta Venezuela. No ha sido fácil. Parecemos narcotraficantes porque no podemos llevar la medicina normalmente en un envío, inclusive, aerolíneas importantes de España me dijeron que encantados de la vida nos ayudaban gratis porque es un envío de solidaridad. Nosotros también estamos siendo solidarios. Aquí nadie se está ganando ni un peso. El canal humanitario no está abierto y obviamente, este señor no permite que entren los medicamentos porque es como decir que no hay medicamentos en Venezuela, cuando es que no hay. Ayer vi en CNN en Español un hospital que no podía creer, vi señores con 36 kilos. No hay comida, los insumos médicos imprescindibles tampoco existen, algodón, alcohol, lo básico. Es terrible.