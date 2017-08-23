Guardar

Simon Cowell, uno de los jurados y productores del reality show America's Got Talent, pasó un muy mal momento frente a millones de espectadores que seguían el show en vivo.

El incidente entre ellos fue tras una broma cruel de Cowell sobre Mel B, que actualmente está envuelta en un escandaloso divorcio con su ex marido, Stephen Belafonte.

La polémica declaración surgió a raíz de una actuación que salió mal.

Los cuatro jueces se quedaron atónitos, pero Tyra Banks, la presentadora del programa, aclaró que no había sido culpa del artista, sino que se trató de un problema técnico.

Más tarde, Banks preguntó a los jueces qué les había parecido lo que había ocurrido y ahí llegó la ofensa de Cowell. "Bueno, estoy imaginando que esto sería como la noche de bodas de Mel B. Mucha anticipación, pero poca promesa o entrega", respondió.

Al escuchar el agresivo comentario, la ex integrante de las Spice Girl tomó un vaso de agua y se lo tiró encima a su compañero de trabajo antes de abandonar el estudio en medio del show. En el medio, la top model Heidi Klum aplaudía la reacción de la cantante.

LEA MÁS: