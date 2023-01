Twitter inició una subasta para vender gran parte de su mobiliario de su sede central de San Francisco. (REUTERS)

Twitter puso en venta gran parte del mobiliario de su sede central de San Francisco que incluye, entre otros artículos, mesas, sillas, máquinas de café, hornos para pizzas, refrigeradores para cerveza, proyectores, entre otros.

Será la casa Heritage Global Partners la encargada de conducir la subasta de 631 lotes, según puede leerse en su página web. Las pujas se abrieron el martes y se cerrarán a las 10:00 hora local de San Francisco.

En la subasta están incluidos elementos corporativos como una estatua del pajarito de Twitter, que ya va por los 20.500 dólares, y un neón enorme con el mismo logo brillante, que ya ha alcanzado los 22.500 dólares.

Aunque lo que más abundan son sillas, mesas, monitores y mobiliario de escritorio, hay también bicicletas estáticas para practicar gimnasia, cajas de mascarillas KN95 y un buen número de cafeteras, hornos y frigoríficos de tamaño industrial.

A principios de noviembre, tras comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, Musk despidió a la mitad de los 7.500 empleados del grupo, al explicar que la empresa perdía más de 4 millones de dólares diarios.

La plataforma recibe la mayoría de sus ingresos por publicidad, pero las opiniones y decisiones del jefe de Tesla sobre la moderación de contenido ahuyentaron a varios anunciantes.

En diciembre, el multimillonario indicó durante una discusión en línea haber comenzado a “reducir los costos como loco” para evitar caer en cesación de pago.

Con los ahorros realizados y el lanzamiento de una nueva suscripción de paga por 8 dólares por mes, según sus proyecciones, la red social podría logar facturar unos 3.000 millones de dólares en 2023.

Según Forbes, el empresario habría perdido en torno a 182.000 millones de dólares desde noviembre de 2021 -lo que le ha hecho romper un récord mundial de pérdidas-; ese mismo noviembre, llegó a escribir en un tuit que Twitter pedía 4 millones de dólares diarios.

Elon Musk también enfrenta un juicio por fraude empresarial en el que varios inversores buscan compensaciones multimillonarias por un tuit de 2018 en el que el máximo ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos dijo que había reunido fondos para sacar a la empresa de la bolsa, algo que nunca se materializó.

La posibilidad de una adquisición por 72.000 millones de dólares impulsó los precios de las acciones de la compañía, un incremento que terminó abruptamente una semana más tarde, cuando se volvió evidente que no tenía los fondos para cerrar el acuerdo. Entonces, los accionistas de Tesla presentaron una demanda en su contra, diciendo que los títulos de la compañía no habrían fluctuado tanto si no hubiera hablado de la posibilidad de comprar a la compañía a 420 dólares por acción.

Nicholas Porritt, un abogado que representa a Glen Littleton y a otros accionistas de Tesla en la demanda colectiva, no tardó en retratar a Musk como un villano ante los miembros del jurado.

“¿Por qué estamos aquí?”, preguntó. “Estamos aquí porque Elon Musk, presidente y director general de Tesla, mintió. Sus mentiras hicieron que personas comunes como Glen Littleton perdieran millones y millones de dólares”. Añadió que el tuit de Musk también perjudicó fondos de pensión y a otras organizaciones que poseían acciones de Tesla en ese momento.

El abogado de Musk, Alex Spiro, respondió que el marcado incremento en los precios de Tesla después de que se publicaron los tuits era principalmente un reflejo de la fe de los inversionistas en la capacidad de Musk para lograr sorprendentes hazañas, incluida la construcción de la empresa de vehículos eléctricos más grande del mundo al tiempo que también dirigía SpaceX, una empresa fabricante de cohetes espaciales.

(Con información de EFE)

