Hay escasez de un medicamento para la diabetes en EEUU porque también se usa para bajar de peso

Por la escasez, hay pacientes que tuvieron que volver a inyectarse insulina (REUTERS/Hannah Beier)

Ozempic, un medicamento desarrollado por el laboratorio Novo Nordisk, no se está encontrando en las farmacias de los Estados Unidos. El fármaco fue desarrollado para controlar los niveles de azúcar en sangre y, generalmente, es recetado para pacientes que tienen diabetes de tipo 2, sobre quienes suele funcionar muy bien.

Pero la escasez no se debe a un aumento de pacientes con diabetes tipo 2, sino a que el Ozempic tiene como componente activo la semaglutina, que ayuda con la pérdida de peso. De hecho, el mismo laboratorio desarrolló el fármaco Wegovy, con una dosis muy alta de semaglutina, que se prescribe para la pérdida de peso.

Pero el Wegovy solo es cubierto por los seguros en casos de obesidad extrema. Si se lo debe pagar de manera privada, el costo asciende a USD 1.200 al mes, haciendo que sea poca la gente que puede costearlo. Por el contrario, si bien la dosis de semaglutina es más baja en Ozempic, este medicamente tiene cierto efecto en la pérdida de peso y el costo es infinitamente menor. Por lo que su popularidad se disparó en los últimos meses, sin ser recetado por un médico.

Pero para las personas con diabetes tipo 2 no es un hecho menor que este medicamento esté faltando en el mercado. En este tipo de casos el cuerpo no utiliza correctamente la insulina, que es la hormona que indica cómo absorber la glucosa (o azúcar en sangre). Si el azúcar no es usado o eliminado, entonces los niveles de glucosa en sangre son muy altos. Cuando eso ocurre, la persona tiene riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, renales o accidentes cardiovasculares, entre otros riesgos.

Muchas personas comenzaron a tomar el medicamento sin necesidad médica

Ozempic imita la hormona que en el cuerpo regula los niveles de insulina. Por lo tanto su principio es muy diferente al de los pacientes que son tratados directamente con insulina. Para muchos de ellos, de hecho este medicamento funciona mucho mejor que la insulina.

Pero al no haber disponibilidad de este medicamento, muchos debieron volver a inyectarse insulina. El cambio en el tratamiento provoca un desbalance en el cuerpo que para los pacientes es riesgo. Por eso los médicos están advirtiendo que no las personas no utilicen un medicamento que es necesario para combatir una enfermedad por temas en su mayoría estéticos.

Desde el laboratorio indicaron que están trabajando en la producción de Ozempic, pero que les llevará varios meses controlar la situación.

