USD $940 millones en juego en la lotería Mega Millions de Estados Unidos

Se trata del sexto premio de lotería más alto en la historia del país. La lotería Mega Millions quedó vacante por vez número 23 esta semana, y el próximo sorteo que será el viernes por la noche ofrecerá la nada despreciable suma de 940 millones de dólares.

El pasado martes, cuando se realizó el último sorteo, los números que salieron fueron el 25, 29, 33, 41, 44 y el Mega Ball fue el 18 (recordemos que para ganar el premio mayor de Mega Millions hay que acertar cinco números entre el 1 y el 69, más un número extra entre el 1 y el 35). Seis personas acertaron los cinco primeros números el martes. Tres de ellos se llevaron un millón de dólares cada uno, mientras que los otros tres además habían apostado por el extra del megaplier y terminaron recibiendo 4 millones de dólares cada uno. Pero el premio grande no lo sacó nadie y el pozo sigue creciendo.

Si el viernes por la noche alguien acierta los seis números, entonces podrá llevarse 940 millones de dólares pagables en cuotas anuales durante tres décadas, u optar por recibir todo el dinero ahora mismo pero con un descuento que deja el pozo en aproximadamente 483,5 millones de dólares. Sobre esta suma se descuentan impuestos que dependen en qué estado vive el ganador, que en promedio son un tercio del total.

La lotería Mega Millions se juega en 45 estados del país, más las Islas Vírgenes y la ciudad de Washington D.C. Los boletos no se pueden comprar en línea, por lo que no está disponible para nadie que se encuentre por fuera de estos lugares. Sin embargo, no hay limitación acerca del estatus migratorio de la persona que lo gane. Puede ser un turista en territorio estadounidense.

Pero seguramente se está preguntando por qué últimamente vemos tantos pozos multi-millonarios. Hace menos de dos meses, otro afortunado se hizo de más de 2 mil millones de dólares en el estado de California al ganar la lotería del Powerball. En otras oportunidades en 2021 y 2022, hubo jugadores que ganaron más de mil millones de dólares cada uno en loterías, algo que antes no se veía con tanta frecuencia.

Y hay una explicación. Desde el otoño de 2017, los oficiales de la lotería han aprobado cambios en el Mega Millions que hacen que las probabilidades de ganar hayan pasado de ser una en 258,9 millones a una en 302,6 millones. Cambios similares fueron hechos en 2015 para el Powerball, haciendo que las probabilidades de ganar disminuyan de una en 175,2 millones a una en 292,2 millones.

Con una mayor complejidad para lograr ganar el premio mayor, los pozos se acumulan con más frecuencia, generando estos premios exorbitantes que atraen tanto la atención del públicos. Además, en el caso de la lotería Powerball, desde agosto de 2021, han agregado un tercer sorteo semanal que da más posibilidades de jugar a las personas, más posibilidades de perder y, por lo tanto, más posibilidades de que se acumulen los pozos. Mega Millions por el momento continúa con dos sorteos semanales.

Es por estos cambios que nueve de los 10 mayores premios de lotería ofrecidos en la historia del país han ocurrido desde 2017.

