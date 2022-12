Miami: dónde ver los mejores fuegos artificiales de fin de año

Se acerca la última noche del año y eso significa que el cielo de Miami se llenará de fuegos artificiales que trazarán formas coloridas con sus coreografías liminosas. Esta tradición de Nochevieja se celebra a lo grande por todo el sur de la Florida, entre otras cosas porque el invierno benévolo permite que la gente pueda disfrutarlos al aire libre. Los espectáculos pirotécnicos suelen ser el centro de actividades más amplias que generalmente incluyen músicos y DJ en vivo y mucha alegría.

Las limitaciones causadas por la COVID-19 en años anteriores harán de este 31 de diciembre un día muy especial y eso se hará ver en las celebraciones para recibir al 2023.

Este parque junto a la bahía de Biscayne es uno de los grandes escenarios locales para celebraciones, conciertos al aire libre y festivales de todo tipo. La ciudad siempre tira la casa por la ventana para dar la bienvenida al año nuevo y la del 2023 no será una excepción. El show de fuegos artificiales promete una experienccia increíble y será precedido por la actuación en vivo de estrellas locales e internacionales.

Dónde: Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

New Year’s Electric en W Miami

El hotel W Miami es famoso por sus fiestas de fin de año. Este año la celebración contará con una barra premium libre, tres áreas para socializar en el piso 15, en el lounge junto a las piscinas, dos DJ top y mucho más. Pero lo increíble de este lugar es que ofrece una vista panorámica de la ciudad y la bahía, desde la cual se pueden ver todos los fuegos artificiales como en ningún lugar.

Dónde: W Miami, 485 Brickell Ave, Miami, FL 33131

The Biltmore

El histórico hotel de Coral Gables ofrecerá una velada solo para adultos en el Ballroom del Country Club que incluirá cena, barra libre premium, obsequios festivos y champagne a la medianoche. Pero la estrella del show son los fuegos artificiales a las 12 de la noche, cuando el cielo sobre este hotel icónico y el campo de golf contiguo se iluminará de colores.

Dónde: The Biltmore Hotel, 1200 Anastasia Ave, Coral Gables, FL 33134

Este evento familiar ofrecido por la ciudad de Fort Lauderdale ofrece una noche completa de entretenimiento gratuito que culminará con el tradicional Anchor Drop a la medianoche, cuando un ancla iluminada descenderá —al estilo de la bola que cae para anunciar el inicio del año nuevo— durante el conteo regresivo. La acción tendrá lugar a lo largo de New River con actividades de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche, incluida una cuenta regresiva para niños a las 7 de la noche. La música en vivo comenzará a a partir de las 5:45.

Dónde: SW 2nd Street y SW 5th Avenue, Fort Lauderdale, frente al Museum of Discovery and Science

Miami Under the Fireworks Yacht Party New Year’s Eve 2023