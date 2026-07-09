México

Programa ‘Sí al desarme, sí a la paz’ ha recaudado 11 mil 679 armas de fuego desde 2024: “Se han evitado miles de muertes”

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el avance que ha tenido este programa y subrayó que México está destinado a la paz

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Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Gobierno de México)
Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. (Gobierno de México)

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, realizó un recuento sobre los logros obtenidos en el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, puesto en marcha a nivel federal desde 2024.

En ese contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó desde la Basílica de Guadalupe, ubicaa enla alcaldía Gustavo A. Madero, que desde octubre de 2024 hasta el 6 de julio de 2026 se han recaudado 11 mil 679 armas de fuego en los 32 estados de la República de México como parte de esta estrategia que busca prevenir hechos violentos y reducir riesgos en los hogares de México.

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La iniciativa, impulsada en coordinación con autoridades locales y federales, fomenta la entrega voluntaria y anónima de armas, lo que ha evitado miles de muertes y lesiones a lo largo del país. “Si se han destruido miles de armas, entonces también se han evitado muertes y de personas heridas”, destacó la secretaria de Gobernación.

Al corte del 6 de julio de 2026, las cifras muestran que el programa ha recibido 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 rifles y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos. La entrega y destrucción de estos artefactos representa una disminución directa en el potencial de incidentes letales dentro de los hogares mexicanos.

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Desde su arranque en 2024, el programa extendió módulos de recepción a las 32 entidades del país. La colaboración de la sociedad civil, las autoridades y la difusión comunitaria han sido claves para mantener la participación ciudadana y alcanzar resultados crecientes en la reducción del armamento disponible.

Si al Desarme Sí a la Paz
En estas jornadas han recolectado desde revólveres hasta granadas y artefactos de artillería. Crédito: SECGOB/Cortesía

La reducción de armas en hogares mexicanos y los efectos en la seguridad

La disminución de armas ilegales y explosivos en manos de particulares contribuye a la prevención de tragedias domésticas y hechos violentos en comunidades vulnerables. El retiro de más de 11 mil 600 armas en menos de dos años se traduce en una reducción efectiva de riesgos para miles de familias.

El programa mantiene módulos abiertos en distintas localidades, con campañas de difusión que buscan sumar a más ciudadanos y reforzar la conciencia sobre los peligros asociados a la tenencia de armas. El llamado oficial invita a seguir promoviendo la participación de la comunidad para entregar armamento y difundir la iniciativa en escuelas, centros comunitarios y espacios públicos.

Claudia Sheinbaum reitera que 75% de armas aseguradas en México provienen de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señaló que la mayor parte de las armas incautadas o entregadas en México no se fabrican en territorio nacional, sino que ingresan de manera ilegal desde Estados Unidos. De acuerdo con la presidenta, el 75% de las armas que han sido retiradas de circulación en el país provienen del norte y cruzan la frontera para llegar a manos de particulares, lo que agrava los problemas de violencia y genera pérdidas irreparables en comunidades mexicanas. Sheinbaum destacó la importancia de ubicar el origen de este armamento, ya que su entrada ilícita representa un factor determinante en la inseguridad y el incremento de hechos violentos en distintos estados.

La mandataria subrayó que, mientras México realiza acciones diarias para impedir el paso de drogas hacia Estados Unidos, también resulta indispensable que se detenga el flujo de armas que ingresan a México y alimentan la violencia. Enfatizó que la seguridad y la paz deben entenderse como responsabilidades compartidas entre ambos países, y que la cooperación es fundamental para reducir la circulación de armas ilegales.

Durante su participación desde la Basílica de Guadalupe, hizo un llamado a la sociedad mexicana para rechazar la violencia, fortalecer los lazos familiares y acompañar a niñas, niños y jóvenes, recordando que ninguna política pública puede reemplazar el papel del cuidado y la presencia de la familia en la prevención de hechos violentos.

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