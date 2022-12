Art Basel y Miami Art Week: agenda para el sábado 3

Pantone presentará en Artechouse Studio las tendencias de color 2023 en una muestra inmersiva. (Art Basel)

“Pantone Color of the Year 2023″, en Artechouse

Pantone, la autoridad mundial del color y líder en previsión de tendencias, junto con Artechouse Studio, el líder en arte experimental innovador impulsado por la tecnología, te invitan a descubrir el Pantone Color of the Year 2023. Por primera vez, una exhibición así inspirada estará abierta al público para una experiencia inmersiva lleva a los visitantes a un viaje de colores, texturas y más, centrándose en la intersección del arte, la tecnología y la ciencia.

Dónde: 736 Collins Avenue, Miami Beach

Cuándo: 3 de diciembre, de 12 del mediodía a 10 de la noche

Cuánto: gratuito para quienes tengan entradas a Art Basel Miami Beach; USD 25 adultos, USD 17 niños, USD 20 estudiantes y adultos mayores





“Turn the Beat Around”, en el Wolfsonian

The Wolfsonian muestra carteles, tapas de discos y fragmentos de películas para reconstruir la influencia musical mutua entre Cuba y Estados Unidos.

El museo de Florida International University (FIU) presenta una exposición sobre el flujo artístico entre músicos de Cuba y Estados Unidos entre los 30 y los 60. Mambo, chachachá y salsa fueron en una dirección mientras que el jazz, el swing de las grandes bandas y los ritmos afroamericanos se cruzaron en la otra. De los cabarets de La Habana hasta los salones de baile de Nueva York, nuevas formas musicales surgieron de las inspiraciones mutuas. The Wolfsonian muestra carteles, carátulas de discos y partituras, fragmentos de películas y grabaciones de la época.

Dónde: 1001 Washington Ave, Miami Beach

Cuándo: 3 y 4 de diciembre, 10am–6pm; terminada Miami Art Week, de miércoles a domingo 10am–6pm, hasta el 30 de abril de 2023

Cuánto: USD 12 entrada general; con descuento a estudiantes y adultos mayores, USD 8





No Vacancy

"No Vacancy": una muestra descentrada en distintos hoteles icónicos de Miami Beach. (Ronen Suarc)

Esta competencia de arte con jurado presentada por la ciudad de Miami Beach y la Autoridad de Convenciones y Visitantes abre lugar a artistas locales e invita al público a experimentar los hoteles más icónicos como destinos fugaces de arte por derecho propio. Ahora en su tercera y más grande edición anual, No Vacancy ha seleccionado a 12 artistas para crear obras específicas del sitio en 12 hoteles, entre ellos The Avalon, The Betsy, Faena y Fontainebleau. Creadores miamenses como Brookhart Jonquil, Justin Long, Jessy Nite y Antonia Wright recibieron cada uno un estipendio de USD 10.000 para realizar su proyecto en las ubicaciones de los edificios participantes. Las instalaciones se mantendrán hasta el 8 de diciembre, cuando se anunciará el ganador.

Dónde: Miami Beach, varios lugares

Cuándo: del 17 de noviembre al 8 de diciembre





“Born Wild”, de Richard Orlinski

El artista francés contemporáneo que más vende en el mundo liberó sus bestias en Lincoln Road. (nachomartinfilms)

En Lincoln Road se exponen las bestias feroces (de resina y colores brillantes) de Richard Orlinski. A pocos pasos de Art Basel las obras del artista francés contemporáneo que más vende en el mundo simbolizan atributos que los humanos proyectan y admiran en los animales: poder, libertad, pasión. Al aire libre por decisión del autor, leones, panteras, osos, cocodrilos y el famoso “Wild Kong” llegan a la calle peatonal de la playa.

Dónde: Lincoln Road, entre Washington Ave. y Alton Road, Miami Beach

Cuándo: de noviembre del 2022 a marzo de 2023





LOOP, de Claire Oliver Gallery

Algunas de las fotografías de LOOP son documentales de los Black Panthers.

La galería de arte contemporáneo ubicada en Central Harlem presentará una experiencia que tomará toda una manzana en Overtown, centrada alrededor de un espacio de 5.000 pies cuadrados (465 metros cuadrados). LOOP presenta una exhibición de obras de artistas de la galería, y se derramará en la comunidad con una exhibición ambiciosa e interdisciplinaria que incluye grandes instalaciones de fotografía y un programa de actuaciones vocales y visuales creadas en colaboración con artistas musicales, de la moda y de la danza.

Dónde: 919 NW 2nd Ave, Miami

Cuándo: 28 de noviembre a 3 de diciembre

Actividad gratuita, con reserva previa

