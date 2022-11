El padre del autor del tiroteo de Colorado, Anderson Lee Aldrich, arremetió contra los gays en una entrevista

El ataque del “Club Q”, en Colorado, realizado el fin de semana, sigue causando controversia y no solo por el atacante, sino por su familia: mientras que su abuelo biológico es un republicano, su padre es mormón que se había asustado porque pensaba que su hijo era gay.

En una entrevista que la cadena de televisión “CBS8″ le hizo al padre de Anderson Lee Aldrich mencionó que “lo elogié por su comportamiento violento desde muy temprano. Le dije que funciona... Obtendrás resultados inmediatos”, comentó.

Aaron Brink, de 48 años, padre de Anderson mencionó que su hijo le habló después del ataque, además de que se enteró del atentado al bar en estos días, pero una de las cosas que comentó en la entrevista fue que se sorprendió cuando se informó de que estaba en un bar gay.

“En realidad no dijo que quería hablar conmigo, comenzaron a contar cuál fue el incidente sobre el tiroteo que involucró a varias personas, lo encontraron en el bar gay, y dije Dios mío, ¡tú eres gay! Él dice que no es gay, uf, entonces es así”, respiró profundo como si fuera bueno.

Igualmente, comentó que por su ideología y su religión no es posible que pertenezca a la comunidad LGBT+, “soy mormón, republicano, conservador y no somos gay”.

En cuanto le notificaron del ataque, Aaron confesó que un “caballero muy asertivo y educado” se comunicó con él, “Todavía estaba un poco sorprendido, son cinco personas muertas y mi hijo realmente lo hizo”.

“No quiero que lo describan, hizo esto y probablemente van a decir que tienen circunstancias especiales para cosas como esta y que involucran algo socialmente, ya sabes lo que sucede, pero quiero que mi hijo viva una vida sana y sea un esperanzador”, comentó.

El padre de Anderson también mencionó que a pesar de que no lo conocía muy bien, ya que tenía mucho tiempo que no lo veía, dijo que no hay excusa para ir y matar gente, además mencionó Aaron que “esa no es la respuesta”.

Después de que se divorció de su esposa dejó de ver a su hijo desde el 2011, pero el año pasado empezó a tener contacto con él, de hecho, su esposa le había comentado que Anderson se había matado. (Foto: Departamento de Policía de Colorado Springs)

Aprovechando la entrevista con el padre, se le preguntó qué es lo que aprendió su hijo de él, a lo cual Aaron respondió que le enseñó cómo “usar los puños y luego convertirse en un arma destructiva con las manos, pero no sé de armas”.

“Soy un republicano conservador, tengo todas mis cosas, ese es el pacto de darme la mano después de todo lo relacionado, así debe ser”, explicó.

Cuando se le describe lo que sucedió en el “Club Q”, confesó que la persona que desafió a su hijo y lo detuvo fue un héroe, aparte de decir que él no haría eso, “si vas y matas gente a sangre fría, no sé si trató de hacer eso, nunca podría hacerlo yo mismo, no pensaría que mi hijo haría esto”.

El nombre del atacante no es con el que lo registraron al nacer, esto es algo que su padre mencionó, ya que él no tiene ninguna idea de por qué eligió ese nombre y desde cuándo lo tenía, pero él cree que puede ser por su pasado, porque antes trabajaba como actor porno.

Los fiscales esperan que los cargos se puedan presentar en la siguiente visita que se fijó para el 6 de diciembre.

“Su madre me dijo su nombre porque estaba en intervención y he sido una estrella porno, es una risa incómoda para la gente cuando se entera de que tiene de papá una estrella porno”.

Aaron explicó que abandonó ese mundo porque “me estaba causando muchos problemas”.

“Me estaba drogando con metanfetamina, tengo daño permanente por la metanfetamina que estuve usando durante años, tengo discinesia tardía”, confesó.

“Fui una estrella porno en 2002 y lo combiné con una carrera de artes marciales mixtas y mi ex me quitó a mi hijo para no verlo durante años.”

Después de que se divorció de su esposa dejó de ver a su hijo desde el 2011, pero el año pasado empezó a tener contacto con él, de hecho, su esposa le había comentado que Anderson se había matado.

“Pensé que se había suicidado, me dijo su madre que lo había hecho porque se avergonzaba de mí”.

