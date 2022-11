Ernesto Mestre-Reed presentó en la Feria del Libro de Miami su dura novela “Sacrificio”, sobre Cuba en los 90

Ernesto Mestre Reed (izq.) dialogó en la Feria del libro de Miami con Andrea Yaryura Clark y David Unger para presentar "Sacrificio". (nachomartinfilms)

Sacrificio, la novela de Ernesto Mestre-Reed presentada en la Feria del Libro de Miami, narra la vida de un grupo de jóvenes desesperados en la época de carencias más graves en Cuba. La historia reconstruye cómo elegían inyectarse con agujas contaminadas con el virus de inmunodeficiencia adquirda (VIH), cuando todavía no existían tratamientos como los antirretrovirales.

Ese acto tenía una doble función: protestar y lograr ingresar a los sanatorios que el gobierno cubano había habilitado para las personas seropositivas. Allí los protagonistas, que conforman el grupo disidente Los Inyectados, buscaban refugio de las carencias materiales y alimenticias que vivía la población general, pues a los pacientes se les garantizaba tres comidas al día, alojamiento y aseo.

Estos jóvenes, que se desplomaban en abismo de la crisis económica de los 90, conocida en Cuba como Período Especial, comienzan a idear un movimiento contrarrevolucionario extremo.

Ernesto Mestre-Reed presentó en la Feria del Libro de Miami su dura novela "Sacrificio", ambientada en el Periodo Especial de Cuba. (Soho Press)

“La década de los 90 fue un período muy difícil en la sociedad cubana”, explicó Mestre-Reed, autor también de The Lazarus Rumba y The Second Death of Unica Aveyano. “Los subsidios soviéticos se terminaron tras la caída de la Unión Soviética. La economía colapsó por completo. La gente comía sopa hecha prácticamente con dos granos de arroz. No había carne, no había nada. Entonces, muchos de estos niños comenzaron una especie de insurrección y protesta, y tomé eso para volverlo más político en mi novela”.

El título de la obra recupera en una palabra las vivencias de muchos cubanos de esa época. Por eso Sacrificio —incluida en la lista de libros recomendados de The New York Times para el otoño de 2022— transita los ambientes más sombríos, las conversaciones más inquietantes y el increible complot para terminar con un ciclo, con un sistema que Los Inyectados desean cambiar desesperadamente. Mediante el sacrificio personal.

Ernesto Mestre Reed dialogó en la Feria del libro de Miami con Andrea Yaryura Clark, autora de "On a Night of a Thousand Stars: A Novel". (nachomartinfilms)

“Mi novela se ambientó en 1997 y 1998 en Cuba, que durante los años 80 fue el único país que instaló sanatorios para todo aquel que diera positivo en el examen de VIH. Por eso cuando dos de los personajes de esta novela dan positivo, un tercero se inyecta”, comentó el autor en la presentación en la Feria del Libro de Miami, que realizó en compañía de la narradora Andrea Yaryura Clark y David Unger, premiado por su traducción de El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias.

Contraer el virus en aquel momento “era una sentencia de muerte”. Sin embargo, muchos de ellos lo encaraban como una especie de protesta contra el gobierno autocrático de Fidel Castro.”

La conversación tomó un breve desvío hacia el presente: para Mestre-Reed, la autocracia reflejada en su novela tiene mucha similitud con sucesos recientes en los Estados Unidos. “Cuando sucedió el 6 de enero”, dijo, en alusión al asalto al Capitolio por fanáticos del ex presidente Donald Trump, “lo que sucedía en mi novela de alguna manera me pareció casi exactamente lo mismo”. El autor elaboró que es fundamental estudiar “cómo se desarrolla la autocracia en América Latina, porque está conectado con cómo lidiamos con nuestra situación ahora”.

