Estados Unidos vive la peor temporada de gripe en una década

Número récord de pacientes con gripe en los hospitales de Estados Unidos

El número de pacientes que dan positivo a la prueba de la gripe, así como el número de hospitalizaciones por esta infección, es el más alto en el país en diez años, desde que se vivió la crisis por la llamada gripe porcina.

Según datos de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades según sus siglas en inglés), habiendo apenas empezado la temporada de gripe de este año (que se extiende al primer trimestre del año 2023), ya ha habido 880 mil casos de personas con síntomas similares a los de la gripe en el país. Solo las primeras tres semanas de la temporada de gripe, los laboratorios del país recopilaron 9.100 casos positivos confirmados.

Se trata de la mayor cantidad de casos positivos de manera tan temprana en la temporada desde el 2009-2010. En aquel entonces, en la temporada se confirmaron 21 mil casos de gripe, en medio de la gripe porcina, pero se calcula que por cada caso confirmado hay al menos otros cuatro que no se registran.

El brote es solo comparable a la crisis de la gripe aviar en 2009-2010

Además, en lo que va de temporada este año ha habido 6.900 hospitalizaciones relacionadas a la gripe, un número superior inclusive al que se vio durante la gripe porcina para esta altura del año. El índice hospitalizaciones para este año se calcula que será de 1,5 por cada 100 mil habitantes.

El otro tema que preocupa es la gran cantidad de niños que están contrayendo la enfermedad, con tres casos reportados de muertes de menores. Dos ocurrieron en Texas y uno en Carolina del Sur.

Según varias organizaciones médicas, es posible que esto esté ocurriendo porque la sociedad está saliendo de dos años de pandemia. Durante 2020 y 2021, mucha gente pasó mucho tiempo aislado en sus hogares, sin exponerse a los virus que comúnmente circulan en la sociedad. Esto hace no solo que no se enfermen, sino que además las personas no generan anticuerpos. Por lo tanto al volver a quedar expuestos a los virus, con un estilo de vida más normal, tienen mayores probabilidades de enfermarse.

La FDA ya anunció faltante de amoxicilina

Otra posibilidad es que con el alto desencanto que hay en la sociedad estadounidense con las vacunas del COVID 19, que muchos consideraron poco efectivas, haya menos personas vacunándose contra la gripe este año.

Como consecuencia inmediata del alto número de personas enfermas, la FDA (Administración de Alimentos y Medicinas, por sus siglas en inglés) ha confirmado que ya se registra faltante de amoxicilina en el país, uno de los antibióticos más usados para combatir infecciones respiratorias. El aviso de la agencia federal llega después de que las farmacias del país alertaran que estaban quedándose sin reservas de este medicamento.

