Estados Unidos está “cada vez más preocupado” por el posible uso de armas nucleares de Rusia en Ucrania

La Casa Blanca dijo el miércoles que estaba cada vez más preocupada por las reiteradas menciones de altos funcionarios rusos sobre el potencial uso de armas nucleares en su guerra en Ucrania, luego de que un informe de los medios dijera que altos mandos militares rusos habían discutido cómo y cuándo usar tal arma.

“Estamos cada vez más preocupados por el potencial a medida que han pasado estos meses”, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El funcionario no confirmó un informe del New York Times que decía que oficiales militares rusos de alto nivel discutieron recientemente cuándo y cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla.

Tal informe, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos, señala que el presidente ruso, Vladimir Putin, no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército ruso hubiera decidido desplegar las armas.

Pero Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia es “profundamente preocupante” y que Estados Unidos los toma en serio.

En esta foto de archivo del 9 de diciembre de 2020, se lanzó un misil balístico intercontinental con base en tierra desde las instalaciones de Plesetsk, en el noroeste de Rusia. Vladimir Putin amenaza con el uso de armas nucleares en el marco de su invasión a Ucrania (AP)

Kirby señaló los comentarios recientes de Putin que hablan de armas nucleares y hacen referencia a las bombas que las fuerzas estadounidenses arrojaron sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final de la Segunda Guerra Mundial.

“Tomamos nota de eso”, dijo Kirby. “Cada vez es más inquietante en términos del grado en que siente que tiene que seguir esforzándose para llevar a cabo esta guerra”, dijo.

Al mismo tiempo, reiteró Kirby, Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas nucleares, No obstante, agregó que la inteligencia estadounidense no necesariamente ve o sabe todo.

Estados Unidos ha estado advirtiendo a Moscú durante semanas sobre los comentarios públicos de altos funcionarios rusos de que podrían usar armas nucleares en Ucrania en ciertos casos, particularmente si sintieran que había una amenaza para la integridad territorial rusa.

El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad este miércoles (Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS)

En septiembre, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, dijo que Estados Unidos ha advertido a Rusia en “niveles muy altos” de “consecuencias catastróficas” por el uso de armas nucleares.

La amenaza más reciente provino del ex presidente ruso y alto funcionario del consejo de seguridad, Dmitri Medvedev.

Medvedev dijo el martes que el objetivo de Ucrania de recuperar todos sus territorios ocupados por Rusia, que incluyen la región de Donbás y Crimea, sería una “amenaza para la existencia de nuestro estado”.

Eso, dijo Medvedev, sería “una razón directa” para invocar la disuasión nuclear.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvédev, escaló sus amenazas a Occidente (Sputnik/Yulia Zyryanova vía REUTERS)

Sin embargo, el miércoles temprano, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dijo que los medios occidentales estaban “inflando deliberadamente el tema del uso de armas nucleares”.

Moscú “no tiene la menor intención de participar en esto”, dijo, calificando el informe del Times de “muy irresponsable”.

En la misma línea, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que están “firmemente convencidos de que en la difícil y turbulenta situación actual (...) la máxima prioridad es evitar cualquier enfrentamiento militar entre potencias nucleares”.

Los países occidentales acusan a Rusia de usar la amenaza de una guerra nuclear para disuadirlos de apoyar a Ucrania frente a la invasión lanzada por Moscú a fines de febrero.

Biden estimó recientemente que el mundo se enfrentaba por primera vez desde la Guerra Fría al riesgo de un “Armagedón”, es decir, un “apocalipsis nuclear”.

El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, advirtió el 13 de octubre que las fuerzas rusas serían “aniquiladas” por Occidente si Putin usa armas nucleares contra Ucrania.

