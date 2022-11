¿Hasta qué edad se puede salir a pedir dulces por Halloween? La respuesta varía según la ciudad

Niños pidiendo dulces en la ciudad de Nueva York

¿Se llega a un punto en el que uno es demasiado viejo como para salir a pedir dulces en la noche de Halloween? Según una encuesta no científica realizada hoy por el popular programa matutino de los Estados Unidos Today, el 47% de las 9 mil personas que respondieron dicen que nunca una persona es muy mayor para salir a pedir dulces, mientras que el 19% cree que el límite está en algún punto entre los 15 y los 16 años. De acuerdo con una encuesta similar realizada por la publicación Slate, el 40% cree que 12 años es la edad máxima para participar de esta actividad.

Más allá de lo que digan algunas encuestas, hay municipalidades que tienen sus propias ideas al respecto. Por ejemplo, la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, restringe como edad límite los 16 años para salir a buscar dulces casa a casa. Además, según indica una ley estatal, los mayores de 16 años no pueden usar máscaras en espacios públicos.

En el estado de Virginia son varias las ciudades que tienen reglas que limitan la edad para salir a buscar dulces como Chesapeake, Virginia Beach, Portsmouth, Suffolk, Norfolk, Newport News, Poquoson, Williamsburg, York County y Hampton.

En el caso de Chesapeake la ordenanza municipal cambió en 2019. Hasta ese año el límite de edad para salir a pedir dulces en Halloween era de 12 años, y quienes no cumplieran con esto enfrentaban una condena de hasta seis meses detenidos y una multa de cien dólares. Ahora la edad límite se elevó a 14 años y se eliminó la posibilidad de condena a prisión para quienes quiebren la norma municipal.

En algunas casas se mezclan las decoraciones de Halloween con anuncios políticos

En Belleville, estado de Illinois, los mayores de 12 años no están autorizados a llevar sus rostros cubiertos con máscaras y aquellos que estén cursando el noveno grado de colegio o más no pueden salir a pedir dulces en espacios públicos, en casas privadas tocando a la puerta, en las calles o autopistas. En St. Michaels, estado de Maryland, solo aquellos menores de 12 años pueden salir a hacer el famoso trick or treat (truco o dulce).

Hasta los perros se disfrazan para esta celebración

La realidad es que por más que estas reglas existan en muchos lugares del país, es prácticamente imposible implementarlas. Si los menores mayores de 12 años quieren salir a pedir dulces, solo sus padres y quienes abren la puerta de sus hogares para entregar golosinas pueden decidir si hacerlo o no.

Halloween es una de las grandes celebraciones populares del año en los Estados Unidos y el comienzo de la temporada de fiestas de fin de año que continúa con acción de gracias, navidad y año nuevo.

Seguir leyendo: