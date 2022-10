Murió el astronauta James McDivitt, comandante del Apolo 9 y autor de una de las fotos espaciales más icónicas

El astronauta y comandante James McDivitt durante la misión Apolo 9 a bordo del Módulo Lunar "Spider" en la órbita terrestre, el 6 de marzo de 1969. (NASA a través de REUTERS)

James A. McDivitt, quien comandó la misión Apolo 9 que probó el primer equipo completo para ir a la luna, murió el jueves pasado en Tucson, Arizona. Tenía 93 años.

McDivitt también fue el comandante de la misión Gemini 4 de 1965, donde su mejor amigo y colega Ed White realizó la primera caminata espacial de EE. UU. Sus fotografías de White durante la caminata espacial se convirtieron en imágenes icónicas.

El astronauta Ed White II (1930 - 1967) realiza la primera caminata espacial durante la misión Gemini 4, el 3 de junio de 1965. La foto fue tomada por McDivitt (Foto de NASA/Archivos provisionales/Getty Images)

Las fotografías de White durante la caminata espacial se convirtieron en imágenes icónicas. (Jim McDivitt/NASA/Roger Ressmeyer/Corbis/VCG via Getty Images)

Dejó pasar la oportunidad de aterrizar en la luna y, en cambio, se convirtió en el gerente del programa de la agencia espacial para cinco misiones Apolo después del alunizaje del Apolo 11.

El comandante del Apolo 13 James A. Lovell Jr., a la izquierda, es recibido por el coronel James A. McDivitt, centro, y el coronel Edwin "Buzz" Aldrin después de que la tripulación del Apolo 13 regresara a casa, el domingo 20 de abril de 1970. (Foto/Archivo AP)

En su primer vuelo en 1965, McDivitt informó haber visto “algo por ahí” con la forma de una lata de cerveza volando fuera de su nave espacial Gemini. La gente lo llamó OVNI y McDivitt luego bromearía diciendo que se convirtió en “un experto en ovnis de renombre mundial”. Años más tarde pensó que era solo un reflejo de los cerrojos en la ventana.

En esta foto sin fecha proporcionada por la NASA, el astronauta James A. McDivitt posa para una foto. (NASA vía AP)

El Apolo 9, que orbitó la Tierra y no fue más allá, fue una de las misiones espaciales menos recordadas del programa de la NASA. En una historia oral de 1999, McDivitt dijo que no le molestaba que se pasara por alto: “Pude ver por qué, ya sabes, no aterrizó en la luna. Y así es difícilmente parte de Apolo. Pero el módulo lunar fue... clave para todo el programa”.

Volando con los compañeros de tripulación del Apolo 9, Rusty Schweickart y David Scott, la misión de McDivitt fue la primera prueba en el espacio del módulo de aterrizaje lunar ligero, apodado Spider. Su objetivo era ver si la gente podía vivir en él, si podía atracar en órbita y, algo que se volvió crucial en la crisis del Apolo 13, si los motores del módulo lunar podían controlar la pila de naves espaciales, que incluía el módulo de comando Gumdrop.

Al principio del entrenamiento, a McDivitt le impresionó lo endeble que parecía el módulo lunar: “Miré a Rusty y él me miró a mí y dijimos: ‘¡Dios mío! ¿Realmente vamos a volar algo como esto? Era realmente de baja calidad. ¡Era como celofán y papel de aluminio unidos con cinta adhesiva y grapas!”.

A diferencia de muchos de sus compañeros astronautas, McDivitt no anhelaba volar desde la infancia. Simplemente era bueno en eso.

En esta foto sin fecha proporcionada por la NASA, los astronautas del Apolo 9, de izquierda a derecha, James A. McDivitt, David R. Scott y Russell L. Schweickart posan frente al vehículo espacial Apolo/Saturno V que lanzaría la tripulación del Apolo 8. El lanzamiento del Apolo 9 (vehículo de lanzamiento Saturno V, SA-504) tuvo lugar el 3 de marzo de 1969. (NASA vía AP)

McDivitt no tenía dinero para la universidad al crecer en Kalamazoo, Michigan. Trabajó durante un año antes de ir a la universidad. Cuando se unió a la Fuerza Aérea a los 20 años, poco después de que estallara la Guerra de Corea, nunca había estado en un avión. Fue aceptado para el entrenamiento de piloto antes de haber volado alguna vez.

“Afortunadamente, me gustó”, recordó más tarde.

McDivitt voló 145 misiones de combate en Corea y regresó a Michigan, donde se graduó de la Universidad de Michigan con un título en ingeniería aeronáutica. Más tarde fue uno de los pilotos de prueba de élite en la Base de la Fuerza Aérea Edwards y se convirtió en el primer estudiante de la Escuela de Pilotos de Investigación Aeroespacial de la Fuerza Aérea. El ejército estaba trabajando en sus propias misiones espaciales humanas abandonadas más tarde.

En 1962, la NASA eligió a McDivitt para formar parte de su segunda clase de astronautas, a menudo llamados los “Nuevos Nueve”, uniéndose a Neil Armstrong, Frank Borman, Jim Lovell y otros.

El vicepresidente Spiro Agnew sostiene una bandera estadounidense enmarcada, que le entregó la tripulación del Apolo 9, mientras posa con los astronautas el 26 de marzo de 1969 en Washington. Desde la izquierda: Russell Schweikart, Agnew y Air Force Cols. David Scott y James McDivitt. (Foto AP/Harvey Georges, archivo)

McDivitt fue elegido para comandar la segunda misión Gemini de dos hombres, junto con White. La misión de cuatro días en 1965 dio la vuelta al mundo 66 veces.

El vuelo de prueba del Apolo 9 duró 10 días en marzo de 1969, cuatro meses antes del alunizaje, y estuvo relativamente libre de problemas y sin incidentes.

“Después de volar el Apolo 9, era evidente para mí que no iba a ser el primer hombre en aterrizar en la luna, lo cual era importante para mí”, recordó McDivitt en 1999. “Y ser el segundo o el tercero no fue tan importante para mí”.

Así que McDivitt pasó a la gestión, primero del módulo de aterrizaje lunar Apolo, luego de la parte de Houston de todo el programa.

El comandante de Gemini IV, el astronauta James A. McDivitt, se preparó para las pruebas de peso y equilibrio, 21 de mayo de 1965. Imagen cortesía de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Nota: la imagen se ha coloreado digitalmente mediante un proceso moderno. Los colores pueden no ser precisos para el período. (Foto de la Colección Smith/Gado/Getty Images)

McDivitt dejó la NASA y la Fuerza Aérea en 1972 para una serie de trabajos en la industria privada, incluido el de presidente de la división de vagones en Pullman Inc. y un puesto de alto nivel en la firma aeroespacial Rockwell International. Se retiró del ejército con el grado de general de brigada.

