Remasterizaron estas fotos de las misiones Apolo, así son los resultados

Misión Apolo 11. (foto: NASA)

Ahora que la gran mayoría de personas está esperando el próximo intento de lanzamiento de Artemis, inevitablemente se recuerdan los primeros viajes del hombre a la Luna. Millones de personas en todo el mundo vieron por televisión cómo Neil Armstrong daba ese primer gran paso.

Y aquellos que no pudieron verlo en vivo y en directo, luego lograron ver muchas imágenes después. El problema es que no tienen exactamente una gran solución. No es por nada que ni el tiempo ni el lugar eran los más favorables de obtener una imagen de alta resolución.

Sin embargo, uno de los principales expertos en restauración digital de la NASA, Andy Saunders, trabajó duro para editarlas poco a poco hasta obtener las fotos retocadas que han podido dar una idea más clara de lo que sucedió durante las misiones Apolo.

El mismo Charlie Duke, uno de los astronautas que viajó a la Luna con el Apolo 16, dijo que lo que vio en las fotos era en realidad lo que recuerda haber visto a través de sus ojos. Por lo tanto, los lectores de Infobae y cualquier persona puede ir al satélite de la Tierra a través de la imagen de Saunders.

Todo se puede ver en su libro Apollo Remastered, recientemente publicado por Penguin. No obstante, se puede empezar por disfrutar estas 5 imágenes que Infobae mostrará a continuación:

1. Una diferencia realmente alucinante

Una de las fotos del libro que Saunders hizo público fue esta, en la que se compara a Buzz Aldrin, emocionado por aterrizar en la Luna en el Apolo 11, antes y después del remake.

No solo tiene unos colores infinitamente mejores, sino que todos los detalles se ven a la perfección.

(foto: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders)

2. En la Luna también tuvo lugar para realizar un selfie

Hoy en día, el selfie se ha convertido casi en la vida diaria. Pero en el pasado también se hacían, sobre todo en ocasiones especiales. Y hay pocas cosas más especiales que ser uno de los primeros humanos en pisar la Luna.

Por eso, Buzz Aldrin tomó esta foto en la que también se puede ver una pequeña porción del espacio abierto a su alrededor reflejado en la visera de su casco.

(foto: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders)

3. Dos cámaras capturan elementos en la Luna

Russell Schweickart y David Scott realizaron una serie de maniobras previas a la Luna a bordo del Apolo 9. Las misiones anteriores también han producido algunas fotos interesantes como esta, en la que se puede ver a Schweickart Scott reflejado en su casco.

Se ha podido descubrir que los cascos de los astronautas eran un buen recurso para hacer que las fotos fueran más interesantes.

(foto: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders)

4. Los souvenirs que se quedaron en la Luna

Las misiones Apolo fueron a la Luna con una gran cantidad de objetos, desde los escombros de uno de los aviones de los hermanos Wright hasta semillas de árboles, además de una pequeña bandera y una placa conmemorativa concepto para distribuir a los países que han apoyado el proyecto de la NASA.

La mayoría de estos objetos han regresado a la Tierra. Sin embargo, algunos todavía están allí. Algunos de ellos, como la foto familiar de Charlie Duke, también se pueden ver en las imágenes remasterizadas de Saunders.

(foto: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders)

5. Un paisaje memorable de la Luna

El Apolo 17 fue el último en aterrizar en la Luna. Durante esta misión, capturaron una imagen impresionante del paisaje de selenio que la remasterización resaltó perfectamente los detalles.

(foto: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders)

