Biden y Trump, camino a unas cruciales elecciones en que se juegan su futuro político

Un hombre disfrazado como el "Uncle Sam" durante una de las apariciones de Donald Trump con los candidatos a las elecciones legislativas de noviembre en Arizona. (REUTERS/Brian Snyder)

Las “midterm elections” eran hasta hace poco una tradición por la que la oposición tenía una gran oportunidad para complicarle la segunda parte del mandato a quien estuviera en la Casa Blanca. Desde el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 orquestado por el entonces presidente Donald Trump para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales, se convirtieron en otra cosa. Se juega el estado de la democracia americana.

Estas elecciones legislativas del 8 de noviembre van a determinar la posibilidad de que Joe Biden pueda aspirar a la reelección a pesar de sus 80 años y algunos rasgos seniles o pasarle la antorcha a la que podría ser la primera mujer y negra que llegue a la presidencia del país, Kamala Harris. También si el multimillonario Trump puede regresar al Salón Oval a pesar de haber instigado un golpe de estado o si, incluso, termina bendiciendo a un duro de los suyos como el gobernador de Florida Ron DeSantis. Un poco más abajo, determinará si la anti-política del trumpismo termina echando raíces en los estados más significativos y si se mantienen o no los derechos constitucionales como el del aborto y las puertas abiertas a la inmigración.

En el recinto del Congreso, sin duda, puede producirse un cambio extremo dependiendo de quién se quede con las mayorías, mucho más que en cualquier otro proceso similar de las últimas décadas. Los demócratas tuvieron estos dos años el control parlamentario con una mayoría de cinco bancas en la Cámara de Representantes y un empate que rompe la vicepresidenta Harris en el Senado. Esa es la razón por la que Biden tuvo las manos libres para enfocarse en la guerra de Ucrania y tratar de controlar una economía desbocada. Y, sobre todo, los comités de investigación estuvieron enfocados casi exclusivamente en los disturbios del 6 de enero en ese mismo recinto.

El presidente Joe Biden durante una aparición de campaña en Rockville, Maryland. REUTERS/Jonathan Ernst

Si los republicanos logran tomar el control de una o las dos cámaras del Congreso –todas las posibilidades aún están abiertas en ese sentido-, el foco pasará del trumpismo a, por ejemplo, los negocios del hijo de Biden, Hunter, con China, las políticas de inmigración de la administración demócrata, la retirada de Estados Unidos de Afganistán y los orígenes de la pandemia de coronavirus.

La batalla de fondo será la del aborto. En junio, la Corte Suprema anuló el derecho al aborto protegido por la Constitución. Ambos partidos ya propusieron una nueva legislación federal al respecto; los demócratas quieren volver al famoso fallo de Roe vs. Wade que dio el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Los republicanos quieren prohibir a nivel nacional el aborto después de las 15 semanas de embarazo, una norma que sustituiría las protecciones existentes en los estados gobernados por los demócratas, como California, Illinois y Nueva York.

El derecho al aborto también se verá reflejado en los distintos estados, donde el resultado de las elecciones a gobernador y legislativas en campos de batalla políticos tradicionales como Pensilvania, Wisconsin, Arizona y Michigan podría determinar directamente la legalidad del procedimiento en esos estados.

La decisión de la Corte Suprema de limitar el aborto que hasta ahora estaba consagrado en la legislación, hizo que muchas demócratas salieran a la calle a hacer campaña por sus candidatos en las elecciones de medio término. REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Paradójicamente, la decisión de la Corte Suprema dominada por jueces ultraconservadores reavivó a las bases demócratas y las sacó a la calle. De la mano de las mujeres, se movilizaron actores sociales que hasta ese momento se mantenían al margen y consideraban a Biden demasiado moderado. Muchas campañas de candidatos demócratas en estados con mayoría republicana se vieron apuntaladas a nivel nacional con publicidad y fondos inéditos.

Y es que, como ya sabemos, Estados Unidos está partido por las mismas grietas que el resto del mundo. El partido Republicano está copado por los trumpistas que lo arrastraron a posiciones extremas. Incluso anticonstitucionales. Y eso hace un mundo de diferencia en las posiciones legislativas. Si los republicanos se imponen, se espera que la inmigración, los derechos religiosos y la “mano dura” contra las minorías y la delincuencia sean una prioridad. Para los demócratas, el medio ambiente, la sanidad, el derecho al voto y el control de las armas seguirán siendo prioritarios.

Joe Biden tuvo unos primeros meses de gestión con números muy bajos de aprobación. En las redes sociales se popularizó el sobrenombre de “Sleepy Joe” (Joe, el dormido). Logró revertirlo con la aprobación de leyes cruciales sobre el cambio climático, el control de armas, la inversión en infraestructuras y la pobreza infantil, a pesar de sus estrechas mayorías en el Congreso. Triunfos que rescataron su presidencia y marcaron su legado.

La candidata republicana a la gobernación, Kari Lake, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, durante un acto en la ciudad de Mesa. (REUTERS/Brian Snyder)

La recesión que trajo la pandemia y la inflación también golpearon duramente la gestión. Aunque hay señales de recuperación o al menos de una caída menos dolorosa. La economía estadounidense se enfrenta a una marcada -e intencionada- desaceleración a medida que la Reserva Federal sube las tasas de interés para enfriar la demanda y reducir el aumento de los precios, el tipo de retroceso que normalmente daría lugar a un desempleo notablemente mayor. Pero los funcionarios del Departamento del Tesoro aún esperan lograr un aterrizaje suave en el que el crecimiento se modere sin causar pérdidas de empleo generalizadas. Algunos especulan con que los problemas de falta de personal que se registran hoy en casi todas las industrias les ayudarán a conseguirlo, ya que las empresas se esfuerzan más que en el pasado por capear una desaceleración sin recortar personal.

“Las empresas que experimentaron desafíos sin precedentes para restaurar o ampliar sus fuerzas de trabajo tras la pandemia pueden estar más inclinadas a hacer mayores esfuerzos para retener a sus empleados de lo que normalmente harían cuando se enfrentan a una desaceleración de la actividad económica”, explicó Lael Brainard, vicepresidente de la Fed, en un discurso la semana pasada. “Esto puede significar que la ralentización de la demanda agregada provocará un aumento del desempleo menor que el que hemos visto en recesiones anteriores”.

Por ahora, el mercado laboral sigue siendo fuerte. Los empresarios añadieron 263.000 trabajadores en septiembre, menos que en los últimos meses pero más de lo que era normal antes de la pandemia. El desempleo está en el 3,5%, igualando el nivel más bajo de los últimos 50 años, y los ingresos medios por hora aumentaron a un ritmo sólido del 5% en comparación con el año anterior. La inflación sigue alta, por arriba del 8% anual.

La inflación sigue alta, supera el 8% anual, pero hay señales de que la recesión puede ser leve ya que se están creando decenas de miles de puestos de trabajo. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

Los analistas en Washington creen que este viento de cola va a ayudar a los demócratas. Ya sabemos que “es la economía, estúpido”, como impuso el estratega James Carville en la campaña electoral de Bill Clinton en 1992. Un año antes de la elección, George Bush padre tenía niveles de aprobación superiores al 80%. Pero la economía atravesaba una etapa de recesión y Carville lo aprovechó y desde entonces no hay especialista en marketing político que se precie de tal que no la tenga siempre presente. Es la síntesis más cruda de la incidencia de factores como crecimiento, inflación o empleo a la hora de votar. Y esta vez no será la excepción.

En tanto, Trump continúa haciendo su juego. Siguiendo la máxima de no hacer nada que sea considerado como moderado y democrático, en vez de colocarse a un costado y dejar la política partidista como lo hizo la enorme mayoría de sus antecesores en los últimos 200 años, está siendo la principal figura de todas las campañas republicanas, incluso de algunos candidatos que no quieren aparecer junto a él. Su ambición es regresar a la presidencia en 2024.

El multimillonario logró imponer varios candidatos para el Senado, como el ex jugador de fútbol americano Herschel Walker en Georgia, el médico mediático Mehmet Oz en Pensilvania y el autor populista JD Vance en Ohio, por encima de los políticos republicanos más tradicionales y a pesar de las objeciones de los líderes del partido. Si estos candidatos se imponen, puede ser un gran espaldarazo para el líder populista. Pero si no lo logran, los viejos lobos del Grand Old Party (GOP) le pasarán la factura y allí se animarán a desafiarlo abiertamente algunos de sus alumnos y rivales como los gobernadores Ron DeSantis de Florida y Greg Abbot, de Texas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que aspira a desafiar a Donald Trump como candidato presidencial del Partido Republicano para las próximas elecciones. (REUTERS/Octavio Jones)

Trump también jugó fuerte por los candidatos que después de las elecciones de 2020 hicieron lo imposible para desconocer el resultado de la elección en sus estados. Apoya y aportó dinero a gente como los nominados a secretario de estado Mark Finchem en Arizona y Jim Marchant en Nevada y el candidato a gobernador Doug Mastriano en Pensilvania, que se presentan a cargos en los que tendrán al menos cierto control sobre los sistemas electorales de sus estados de cara a la contienda presidencial de 2024.

De esta manera, el noviembre de las “midterm”, que en general significaba apenas algunas lágrimas, rabietas políticas y muchos cambios de contratos en el alquiler de las casas en los alrededores de Washington de las familias de los legisladores que se van y los que llegan, se convirtió este año en un evento crucial para determinar el futuro de Estados Unidos que, como todos sabemos, marca el presente y el mañana de muchos otros países.