Quién era Donald Ray Surrett Jr, el empleado de supermercado que sacrificó su vida para evitar otra masacre en Estados Unidos

Twitter/Donald Ray Surrett Jr

La Policía de Bend (Oregon, EE.UU.) calificó de héroe a Donald Ray Surrett Jr, el empleado de un supermercado que murió al enfrentarse al autor del que podría haber sido otro tiroteo masivo y que, según las autoridades, salvó vidas con su acción.

En una rueda de prensa, el jefe de Policía de esta localidad del noroeste de EE.UU., Mike Krantz, dijo que Surrett Jr., de 66 años, trató de desarmar al autor del tiroteo dentro de la tienda, y murió durante el forcejeo.

“El Sr. Surrett se enfrentó al tirador, intentó desarmarlo y es muy posible que haya evitado más muertes. El Sr. Surrett actuó de forma heroica”, dijo Miller mientras luchaba contra las lágrimas.

Debora Jean Surrett, la ex esposa de la víctima, declaró a The Associated Press en una entrevista telefónica que Surrett sirvió en el ejército durante 20 años como ingeniero de combate.

El estacionamiento del centro comercial en el que ocurrió el tiroteo

No estuvo desplegado en zonas de combate activas, pero durante los 20 años que estuvieron casados, de 1975 a 1995, estuvieron destinados en Alemania tres veces y vivieron en bases militares de todo Estados Unidos.

“Están entrenados para ser los primeros en ir a la guerra y los últimos en volver a casa”, dijo a AP.

Surrett fue una de las dos víctimas del tiroteo ocurrido en la tarde del domingo; siendo el otro un hombre de 84 años que se encontraba de compras.

El autor de los disparos, Ethan Blair Miller, de 20 años, se suicidó tras haber matado a Surrett y al otro hombre, antes de que la Policía realizara un solo disparo.

El incidente se produjo hacia las 19:00 hora local en el centro comercial The Forum, en la localidad de Bend, una pequeña ciudad a unos 200 kilómetros al sureste de Salem, la capital de Oregon.

Twitter/Donald Ray Surrett Jr

El hombre armado con un fusil AR-15 y una escopeta entró por la parte trasera del centro comercial e inicialmente disparó contra un estacionamiento del supermercado Costco y de una tienda Big Lots, sin que hubiese víctimas en ninguno de estos dos lugares.

Posteriormente, el hombre entró en un supermercado de la cadena Safeway y disparó a Surrett cerca de la entrada, quien fue trasladado a un hospital local en el que falleció, dijo la Policía.

El autor de los disparos continuó dentro del supermercado, disparó y mató a la otra víctima.

La gobernadora demócrata Kate Brown dijo en un comunicado que el tiroteo fue uno de los varios ocurridos en Oregon durante el fin de semana y que “los oregoneses merecen estar a salvo de la violencia con armas”.

En la imagen la gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown. EFE /PHILIPP GUELLAND /Archivo

Los residentes de Oregon votarán en noviembre sobre una de las medidas de control de armas más estrictas del país. Si se aprueba, la medida 114 prohibiría los cargadores de gran capacidad de más de 10 cartuchos -excepto para los actuales propietarios, las fuerzas del orden y los militares- y exigiría un permiso para comprar cualquier arma.

Para obtener el permiso, el solicitante tendría que realizar un curso de seguridad de armas de fuego aprobado, pagar una tasa, proporcionar información personal, someterse a la toma de huellas dactilares y fotografías y pasar un control de antecedentes penales. La policía estatal crearía una base de datos de armas de fuego.

(Con información de EFE y AP)

SEGUIR LEYENDO: