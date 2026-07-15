Así fue el polémico recorrido académico de Ulises Lara, de una cuestionada titulación en licenciatura al doctorado en Derecho

La salida de Ulises Lara de la FGR vuelve a poner bajo la lupa la trayectoria académica que marcó su llegada a cargos clave en la procuración de justicia. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD/CUARTOSCURO.COM)

La renuncia de Ulises Lara López a la Fiscalía General de la República (FGR) no solo marca el fin de su paso por la institución, sino que también revive la controversia por la obtención de la licenciatura en Derecho que le permitió asumir cargos de alta responsabilidad en la procuración de justicia.

Su salida, anunciada este martes por “motivos personales”, ocurre dos años después de que la expedición de su cédula profesional generara cuestionamientos debido a que fue emitida un día antes de convertirse en encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a que desde 2020 ya contaba con un doctorado en Derecho.

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El título de Derecho obtenido por Ulises Lara en el Centro Universitario Cúspide de México se convirtió en el principal punto de cuestionamientos sobre su trayectoria académica. (SEP)

La FGR confirmó que Lara presentó su renuncia como vocero de la institución y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, cargo al que llegó en enero de 2026 por designación de la fiscal general Ernestina Godoy. Hasta el momento, la dependencia no ha informado quién asumirá esas funciones.

Horas después del anuncio, el propio exfuncionario publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que su decisión obedeció exclusivamente a motivos personales y agradeció la confianza de Godoy, además de señalar que colaborará en la entrega de los asuntos bajo su responsabilidad.

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Mensaje de Lara en su página oficial de Facebook. Crédito: Ulises Lara

La licenciatura en Derecho que provocó cuestionamientos

La polémica comenzó en enero de 2024, cuando Ernestina Godoy dejó la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y designó a Ulises Lara como encargado de despacho.

Su nombramiento generó críticas debido a que, hasta ese momento, no era pública una licenciatura en Derecho, requisito establecido para ocupar la titularidad de la institución. Sin embargo, el 9 de enero de 2024 fue expedida su cédula profesional como licenciado en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México.

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La coincidencia entre la emisión de la cédula y su designación despertó dudas sobre el proceso mediante el cual obtuvo el documento. Frente a ello, Lara negó que se tratara de un trámite acelerado y sostuvo que cursó la licenciatura desde 2016, aunque decidió solicitar la expedición de la cédula hasta principios de 2024.

La licenciatura en Derecho obtenida en el Centro Universitario Cúspide de México se convirtió en el punto central de los cuestionamientos sobre la trayectoria académica de Ulises Lara.

¿Qué indican los registros oficiales de Ulises Lara?

La información disponible en el Registro Nacional de Profesionistas muestra la siguiente trayectoria académica:

Licenciatura en Sociología por la UNAM , titulada en 2000.

Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM , titulada en 2017.

Doctorado en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano , con fecha de titulación del 17 de julio de 2020.

Licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México, con fecha de titulación del 10 de septiembre de 2019 y cédula profesional expedida el 9 de enero de 2024.

Cronología de la trayectoria académica de Ulises Lara.

Las fechas registradas llamaron la atención porque muestran que la cédula profesional de la licenciatura fue expedida varios años después de haber obtenido el grado de doctor en Derecho. No obstante, el propio Lara ha sostenido que la licenciatura fue cursada desde 2016 y que el trámite pendiente era únicamente el administrativo para la emisión de la cédula.

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Una trayectoria acompañada de otras controversias

Además de la discusión sobre su formación académica, Ulises Lara protagonizó otros episodios que marcaron su paso por las instituciones de procuración de justicia.

En agosto de 2024 intervino durante el intento de detención del entonces senador Javier Corral por parte de autoridades de Chihuahua, al considerar que el procedimiento no cumplía con las formalidades legales.

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En 2024, Ulises Lara intervino durante el intento de detención de Javier Corral, al argumentar que el procedimiento presentaba irregularidades legales.

También ha sido identificado como uno de los colaboradores más cercanos de Ernestina Godoy y anteriormente estuvo casado con la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres.

Asimismo, enfrentó señalamientos públicos de una media hermana, quien lo acusó de presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias por un conflicto relacionado con un inmueble familiar. Hasta ahora, esas acusaciones no han derivado en una resolución judicial en su contra.

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La renuncia ocurre en un momento clave para la FGR

La salida de Ulises Lara se produce mientras la Fiscalía General de la República enfrenta investigaciones de alto impacto, entre ellas las relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio de Héctor Melesio Cuén y las indagatorias vinculadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Aunque oficialmente la FGR informó que la renuncia responde a motivos personales, el fin de su gestión también vuelve a poner atención en uno de los episodios que más comentarios generó durante su carrera: la obtención de la licenciatura en Derecho que le permitió asumir cargos de alta responsabilidad y cuya cronología continúa siendo objeto de cuestionamientos públicos.

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