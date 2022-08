Tras el éxito de Starlink en Ucrania durante la invasión, la Fuerza Aérea de EEUU contrató el Internet satelital de Elon Musk

El servicio de banda ancha satelital se implementó exitosamente en Ucrania, y logró mantener en línea a la población durante la guerra con Rusia (foto: La Verdad Noticias)

Por el éxito de la implementación de los satélites de Starlink -y su papel para mantener a los ucranianos en línea en medio de la agresión en curso de Rusia- la Fuerza Aérea de EEUU ya está planeando trabajar con la compañía de Internet satelital de Elon Musk para respaldar sus operaciones en Europa y África.

Starlink informó que las Fuerzas Aéreas de Europa y las Fuerzas Aéreas de África de EEUU comprarían el servicio de Starlink para apoyar el Ala de Transporte Aéreo 86 con base en la Base Aérea de Ramstein en Alemania.

La Fuerza Aérea dijo en un documento de justificación para el contrato de fuente única que el objetivo “es proporcionar terminales satelitales de primera generación o de alto rendimiento y servicio de Internet, ya sea en un sitio estático/fijo o portátil/móvil a las terminales que permitan a los usuarios conectar dispositivos a Internet”.

El contrato inicial es de 12 meses y de USD 1,92 millones, y fue adjudicado a fines de julio. Está programado para comenzar en algún momento entre agosto y julio de 2023.

El 26 de febrero, apenas dos días después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, Elon Musk dijo que el servicio de banda ancha satelital Starlink de la compañía estba ya disponible en Ucrania y que SpaceX enviaría más terminales al país, cuyo internet habia sido interrumpido debido a la invasión.

“El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en camino”, tuiteó Musk.

Estaba respondiendo a un tuit de un funcionario del gobierno de Ucrania que le pidió a Musk que proporcionara estaciones Starlink al asediado país.

En Ucrania, Starlink ha entregado mas de 15.000 kits (REUTERS/Dado Ruvic)

“@elonmusk, mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana!”, tuiteó el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov.

Si bien su implementación es extremadamente costosa, la tecnología satelital puede brindar Internet a las personas que viven en zonas rurales o en lugares difíciles de atender donde los cables de fibra óptica y las torres celulares no llegan. La tecnología también puede ser un respaldo crítico cuando huracanes u otros desastres naturales interrumpen la comunicación.

En Ucrania, Starlink ha entregado mas de 15.000 kits, algunos pagados por le propio Elon Musk y otros por USAid, la agencia de ayuda de Estados Unidos, por el gobierno polaco o por las donaciones privadas.

Es un sistema fiable, como también impenetrable, dado que ha reventado la estrategia rusa de fundir a negro las comunicaciones ucranianas. En estos momentos, no hay unidad militar desplegada en el frente que no posea un sistema Starlink oculto en algún punto de la trinchera. De esta manera se logra mantener un hilo de comunicación constante e indispensable con los cuarteles en Kiev. Lo que no está permitido, fuera de esta red, es que los militares usen sus teléfonos personales en primera línea para no ser detectados por los rusos. De hecho, en las visitas de la prensa a primera línea se exige “modo avión” en los celulares para no ser detectados por el ejército ruso.

SpaceX hasta ahora ha lanzado casi 3.000 satélites Starlink al espacio. La compañía de Musk quiere cumplir su objetivo de 52 misiones orbitales para fin de año, casi duplicando su cadencia de lanzamiento anual con el Falcon 9 reutilizable que, según SpaceX, puede volver a volar hasta 15 veces. La mayoría de esas misiones están programadas para ser misiones internas de Starlink.

SpaceX ha lanzado satélites Starlink al espacio más rápido que sus rivales en la carrera de Internet satelital, como el operador satelital OneWeb, debido en parte a la rápida reutilización de Falcon 9 y la ventaja asociada con el uso de cohetes internos.

OneWeb, que está a punto de completar una constelación de Internet con menos satélites, ha lanzado sus satélites en el cohete Soyuz de Rusia. Este año, la compañía planea usar el Falcon 9 después de cancelar su contrato Soyuz por la invasión rusa de Ucrania.

(Con información de Reuters)

