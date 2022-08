Los satélites de Elon Musk, la mejor arma contra los rusos

Un militar ucraniano conectando la antena de starlink. E. M.

En el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, Rusia hizo algo usual para las guerras e intentó cortar las comunicaciones enemigas, hackeando su disruptiva división de piratas informáticos, Moscú logró desactivar el Viasat, un satélite que puso en órbita Estados Unidos que proporcionaba red a las tropas ucranianas en el frente. A lo que el ministro de Transformación Dijital, Mijailo Fedorov, advirtió directamente a Zelensky de la necesidad de contar con una red segura y encriptada para resistir a los ataques rusos. Dos días despues de haber comenzado la invasión, el 26 de febrero, Fedorov le escribe un tweet a Elon Musk, creador de Tesla e impulsor de la empresa espacial Space X: “¡Mientras ustedes intentan colonizar Marte, Rusia esta tratando de ocupar Ucrania! si sus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los misiles rusos atacarán a los civiles ucranianos!”. De esta manera, buscaba obtener acceso a una red de 700 satélites en órbita enviados al espacio por la empresa de Musk.

Estos satélites son inalcanzables para los hackers rusos, autónomos unos de otros y de gran velocidad de transmisión de datos. Dos días despues de mandar su tweet a Elon Musk, este le contestó a Fedorov: “Los servicios Stralink están ahora activados en Ucrania. Terminales en ruta”. El millonario puso su red de satélites a disposición de Ucrania. Como sucede con la red Bitcoin, Starlink nunca deja de funcionar porque su sistema de comunicación y alimentación es descentralizado. El propio Musk tuiteó una imagen de un camión lleno de estuches negros pasando la frontera.

Hasta la fecha se han entregado mas de 15.000 kits, algunos pagados por le propio Elon Musk y otros por USAid, la agencia de ayuda de Estados Unidos, por el gobierno polaco o por las donaciones privadas. Es un sistema demasiado fiable, como también impenetrable, dado que ha reventado la estrategia rusa de fundir a negro las comunicaciones ucranianas. En estos momentos, no hay unidad militar desplegada en el frente que no posea un sistema Starlink oculto en algún punto de la trinchera. De esta manera se logra mantener un hilo de comunicación constante e indispensable con los cuarteles en Kiev. Lo que no está permitido, fuera de esta red, es que los militares usen sus teléfonos personales en primera línea para no ser detectados por los rusos. De hecho, en las visitas de la prensa a primera línea se exige “modo avión” en los celulares para no ser detectados por el ejército ruso.

Los militares de la Aerorozvidka, una unidad de reconocimiento aéreo, usan Starlink para comunicarse con sus drones que sirven para corregir los ataques artilleros, detectar tanques enemigos y lanzarles. Y pueden hacerlo en situaciones de corte de electricidad. Ayer mismo se alcanzó la cifra de 900 tanques rusos perdidos según verificación de fuentes abiertas, muchos de ellos reventados desde el aire por estos drones que se comunican por Starlink. “Usamos equipos Starlink y así conectamos los drones con nuestros equipos de artillería”, asegura un oficial de la Aerorozvidka. “Si utilizamos un dron con visión térmica por la noche, este aparato lo conectamos a través de Starlink con los observadores de artillería y así señalamos el objetivo en tiempo real”, concluye.

A través de Starlink no ha sido favorecido solamente el ejercito ucraniano, sino que tambien gracias a la red se ha podido mantener activos los ferrocarriles ucranianos, las arterias imprescindibles para poder evacuar los cinco millones de refugiados que salieron del país, a los que volvieron a combatir y a aquellos que se han movido por su extensa geografía, como los periodistas. Los hospitales también han mantenido su actividad y formación. De todas maneras, Elon Musk, promete seguir aumentando sus capacidades.

