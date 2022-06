A los 91 años, Rupert Murdoch se divorcia por cuarta vez: el magnate pone fin a su unión con Jerry Hall

Rupert Murdoch y Jerry Hall (REUTERS/Danny Moloshok)

El magnate de la prensa Rupert Murdoch, de 91 años, y la modelo y actriz Jerry Hall, se están divorciando, informó este miércoles el New York Times, que cita dos fuentes cercanas a la pareja. Este será el cuarto divorcio de Murdoch, cuya fortuna está estimada en 17.000 millones de dólares.

Bryce Tom, portavoz de Murdoch, rehusó hacer comentario alguno de la noticia al ser contactado por la agenciaAFP.

El diario neoyorquino asegura que es poco probable que el divorcio del magnate altere la estructura de su imperio, gestionado por un trust en el que comparte voto con sus cuatro hijos mayores: Lachlan, Elisabeth, James y Prudence.

Entre los medios de comunicación de su imperio se encuentran la cadena de televisión Fox News y The Wall Street Journal en Estados Unidos, el diario inglés The Sun y la cadena de televisión Sky News en Australia.

El amor después del amor

El multimillonario y Hall contrajeron matrimonio en marzo de 2016 en Londres (AFP)

La pareja entre uno de los empresarios más poderosos de los últimos 50 años y una de las modelos más influyentes del fin del siglo XX tomó a todo el mundo por sorpresa.

El multimillonario y Hall, de 65 años y quien estuvo en pareja más de 20 años con el vocalista de los Rolling Stones Mick Jagger (con el que tuvo cuatro hijos), contrajeron matrimonio en marzo de 2016 en Londres. Entonces Murdoch escribió en Twitter que era “el hombre con más suerte y feliz del mundo”.

Mick Jagger y Jerry Hall junto con uno de sus hijos (Georges De Keerle/Getty Images)

Después de las celebraciones de la boda, Hall compartió una foto de los entonces recién casados posando con todos sus hijos, y escribió: “¡Mi hermosa familia!”

El presidente de Fox Corp y su esposa ex supermodelo fueron tema frecuente de los tabloides, que relataron su matrimonio en Spencer House y las festividades que rodearon la celebración del 90 cumpleaños del anciano Murdoch el año pasado en Tavern on the Green en la ciudad de Nueva York.

Ruper Murdoch y Anna Torv

Murdoch ya estuvo casado en otras ocasiones. Su primera esposa fue Patricia Booker, una azafata australiana, de la que se divorció a mediados de la década de 1960, y con quien tuvo una hija antes de casarse con Anna Torv, una periodista, de la que se divorció en 1999 tras más de tres décadas de matrimonio, y con quien comparte tres hijos. Durante diez años, ese divorcio fue considerado el más caro de la historia, ya que ella se llevó una fortuna de 1.700 millones de dólares. Murdoch después se casó con Wendi Deng, una emprendedora e inversora de origen chino con quien contrajo matrimonio 17 días después del divorcio con Torv. Con ella tuvo otros dos hijas. Su separación con la empresaria se llevó a cabo en 2013.

Por su parte, la relación más faosa de Hall, quien construyó desde muy joven su carrera en el mundo de la moda, fue con Mick Jagger, uno de los rockeros más influyentes de la historia. Acompañó al cantante de los Rolling Stones durante 22 años y ambos tuvieron cuatro hijos.

Rock, infidelidades y separación

La relación con el cantante inglés duró 22 años

Jerry Hall representó un caso más de la chica de clase media-baja estadounidense que supo hacerse un lugar en la fama gracias a su belleza natural. Hija de una empleada de una librería y un conductor de camiones, la oriunda de Texas se convirtió rápidamente en una musa del rock mundial.

La relación con Mick Jagger duró 22 años, en los cuales Hall reconoció haber sufrido las constantes aventuras de su marido con otras chicas. “Pude sacarle a Mick su adicción por la heroína, pero no pude quitarle su adicción por las mujeres en todos esos años juntos”, declaró la ahora ex modelo.

Con Jagger comparte cuatro hijos: Elizabeth (38), James (36), Georgia May (30) y Gabriel (24); sin embargo, los dos nunca se casaron oficialmente durante su relación de 22 años.

Después de haber vivido en la mansión de 1780 llamada Downe House, en Londres, la pareja se separó en 1999. Según la propia Hall, las constantes infidelidades de su entonces marido fueron el motivo principal de la rotura.

Jagger y Hall habían celebrado una ceremonia de boda hindú el 21 de noviembre de 1990 en Bali, Indonesia, pero luego fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en 1999, y dictaminó que el “matrimonio” no era legal según las leyes de Indonesia o Inglaterra.

Cuando Hall conoció a Murdoch

El Daily Mail lanzó el rumor y los dos protagonistas se encargaron de confirmarlo con su presencia conjunta en la final del Mundial de Rugby 2015 entre Australia y Nueva Zelanda

Desde su separación con Jagger, a Hall no se le conoció ninguna pareja por más de una década. De hecho, ella sólo se mostró en eventos del jet set inglés y realizó algunas apariciones pequeñas en la televisión y el cine británico.

El comienzo de la relación entre Murdoch y Hall pudo significar un fracaso para los tabloides de todo el mundo. Ningún programa de televisión ni la prensa escrita especializada fue capaz de advertir el vínculo entre el magnate de los medios y la musa de una de las grandes estrellas de rock de la historia.

La noticia apareció apenas dos días antes de la primera aparición pública de ambos. El Daily Mail lanzó el rumor y los dos protagonistas se encargaron de confirmarlo con su presencia conjunta en la final del Mundial de Rugby entre Australia y Nueva Zelanda, en una de las tribunas del estadio de Twickenham.

En diciembre de 2021 Hall y Murdoch compraron un rancho de ganado de USD 200 millones (AFP)

“Todo es muy nuevo y están disfrutando mucho la compañía. Ella lo hace reír mucho a él”, aseguró una fuente cercana a la pareja a ese periódico británico.

En enero de 2016 asistieron a los Golden Globes en Los Ángeles, días antes de que Murdoch anunciara que la pareja estaba comprometida. Murdoch le pidió matrimonio con un anillo de compromiso de diamantes de talla marquesa de 10 quilates que se decía que valía hasta 3,5 millones de dólares.

En diciembre de 2021 Hall y Murdoch compraron un rancho de ganado de USD 200 millones, llamado Beaverhead, en Montana, que anteriormente era propiedad del barón petrolero Fred Koch y sus hijos. Fue la venta de rancho más costosa en la historia de Montana.

Aunque los detalles del acuerdo de divorcio de la pareja o el papeleo aún no se han hecho públicos, es probable que esta separación sea una de las más caras de la historia, incluso superando el divorcio anterior de Murdoch con Torv.

