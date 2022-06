Donald Trump: “Vamos a recuperarnos y hacer de EEUU un gran país de nuevo”

Donald Trump habló en el "American Freedom Tour" en Memphis (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

“Queremos seguridad, un ejército fuerte, queremos proteger nuestra segunda enmienda (poseer y portar armas), queremos sentido común, queremos libertad de expresión, queremos respaldar a la policía, a los bomberos…”, afirmó Donald Trump ante miles de norteamericanos en el American Freedom Tour (Gira por la libertad de Estados Unidos ) de Memphis.

El ex mandatario participó del evento y deslizó la posibilidad de una vuelta a la Casa Blanca. “Vamos a recuperarnos y hacer de EEUU un gran país de nuevo. Primero EEUU”, arengó.

En su discurso, Trump recorrió los logros de su gestión, remarcó la creación de empleo, los hitos económicos como los recortes fiscales y recordó que el país ahora atraviesa una “grave” situación.

“Fijense lo que está ocurriendo, está subiendo el precio de la gasolina. No hay nada en los anaqueles, no tenemos leche de fórmula para los bebés, en mi gobierno esto no pasaba”, apuntó. “Se está desmoronando todo”, se quejó

Afirmó que el país se desmorona tras lo que calificó como “una elección fraudulenta y corrupta”. Y aseguró que Joe Biden está al mando de un gobierno “catastrófico”.Y agregó: “Tenemos la inflación más alta en medio siglo, somos como una nación del tercer mundo”

Trump, además, enumeró sus éxitos nacionales e internacionales: “ Destruimos al 100% a ISIS, modernizamos nuestro poder nuclear, creamos la fuerza espacial y logramos los históricos Acuerdos de Abraham que trajeron paz en Medio Oriente”.

Según el ex mandatario, muchos países de la región “hacían fila” para ingresar en los acuerdos, que normalizaron la relación entre varias naciones árabes e Israel.

Los partidarios del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, Jim y Pandy Buske, asisten al evento "American Freedom Tour" en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, el 18 de junio de 2022 (REUTERS/Karen Pulfer Focht)

La intervención de Trump en Memphis es la segunda en menos de 48 horas. Ayer, en un discurso dirigido a conservadores religiosos en un enorme complejo turístico cerca del Grand Ole Opry House en Nashville, criticó los esfuerzos de la comisión que investiga el asalto al Capitolio por considerarlos una “producción teatral de ficción política partidista” e insistió en que no había hecho nada malo.

“Lo que están viendo es una completa y total mentira. Un fraude total y absoluto”, dijo en el evento “Camino a la Mayoría” de la Coalición Fe y Libertad. Desestimó las horribles imágenes de video y los testimonios presentados por la comisión, diciendo que habían sido editados de forma selectiva. Y minimizó la insurrección, señalando que se trató de “una simple protesta que se salió de control”.

La presencia de Trump en un evento que desde hace tiempo es considerado un campo experimental para los aspirantes a la presidencia llega en un momento en que ha estado sopesando activamente cuándo podría lanzar formalmente otra campaña por la Casa Blanca. Según personas familiarizadas con las conversaciones, el debate se centra en si debe hacer un anuncio formal a finales de este verano boreal o, siguiendo la tradición, esperar hasta después de las elecciones de mitad de periodo que se llevarán a cabo en noviembre.

Aunque sus aliados insisten en que aún no ha tomado una decisión final sobre sus planes, Trump lleva meses divulgando sus intenciones, y hoy volvió a insinuarlo.

“Una de las tareas más urgentes a las que se enfrenta el próximo presidente republicano... me pregunto quién será”, declaró Trump en un momento dado, ante lo cual los asistentes se pusieron de pie para ovacionarlo y corearon las siglas del país. “¿Alguien quiere que me postule a presidente?”, preguntó a la multitud, desatando más aclamaciones.

“Juntos volveremos a poner primero a los EEUU”, repitió varias veces ampliando la ilusión de sus seguidores.

SEGUIR LEYENDO: