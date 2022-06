Joe Biden se cayó de la bicicleta mientras paseaba por Delaware: “Estoy bien”

Joe Biden se cayó de una bicicleta

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó mientras paseaba con su bicicleta este sábado por la mañana y resultó ileso. Un video mostró al jefe de Estado levantándose inmediatamente después del incidente y se lo escuchó decir: “Estoy bien”.

Iba en bicicleta con la primera dama, Jill Biden, cerca de su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware; y se detuvo a hablar con las personas que estaban a su alrededor luego de su caída.

Joe Biden paseando en bicicleta con la primera dama, Jill Biden (SAUL LOEB / AFP)

Minutos antes, saludó a un grupo de periodistas que lo seguía por las calles de Delaware. A ese sitio viajó con su esposa para celebrar el 45 aniversario de bodas y allí pasará todo el fin de semana.

Joe Biden saluda a las personas que lo vieron pasar en su bicicleta (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Biden tras la caída (SAUL LOEB / AFP)

Una persona de su seguridad lo ayudó a levantarse (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Biden dijo estar bien tras la caída (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Biden viajó a Rehoboth Beach, Delaware, para pasar el fin de semana (REUTERS/Elizabeth Frantz)





El presidente de EEUU, Joe Biden (SAUL LOEB / AFP)

El último viernes, Biden centró su atención en el cambio climático al encabezar una reunión virtual con algunas de las mayores economías de mundo. Entre los participantes estuvieron China, Alemania, Arabia Saudita, el Reino Unido y la Unión Europea. También estaba presente Egipto, que será el anfitrión de la próxima reunión de la ONU sobre el clima y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Biden reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina, que promedian 5 dólares el galón (3,78 litros) en Estados Unidos, al tiempo que el país se aleja también de los combustibles fósiles para limitar el cambio climático y sus riesgos.

“Estoy usando cada palanca disponible para bajar los precios para el pueblo estadounidense”, declaró Biden. “Pero el punto crítico es que nuestras acciones son parte de nuestra transición a un futuro energético limpio y seguro y a largo plazo”, agregó.

“El brutal y no provocado asalto de Rusia a su vecina Ucrania ha alimentado una crisis energética mundial y ha agudizado la necesidad de lograr una seguridad energética a largo plazo”, continuó Biden; al tiempo que señaló: “La buena noticia es que la seguridad climática y la seguridad energética van de la mano”.

La conferencia es conocida como el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, y comenzó durante el gobierno de Barack Obama en 2009. Entre sus prioridades están reducir los escapes de metano y poner en los caminos más vehículos de cero emisiones.

Funcionarios del gobierno de Biden dijeron, a condición de preservar el anonimato, que esperan que algunos de los países anuncien objetivos climáticos más ambiciosos como parte del histórico acuerdo alcanzado en París en 2015.

En una entrevista el jueves en la Casa Blanca con The Associated Press, Biden sonó la alarma sobre fenómenos climáticos extremos. “Tenemos más huracanes y tornados e inundaciones”, dijo. “La gente lo vio: llevé a mis hijos hace años al Parque Yellowstone. Ellos me llaman: ‘Papá, ¿viste lo que pasó en Yellowstone?’ Es impensable. Son eventos de cada 1.000 años”.

Pero la invasión rusa a Ucrania ha sacudido los objetivos climáticos de Biden al hacer que se disparara el costo de la gasolina. Enfrentando presiones políticas para reducir los precios en un año de elecciones intermedias, el presidente demócrata ha llamado a las refinerías estadounidenses a producir aún más en momentos en que las mismas dicen carecer de incentivos a largo plazo para hacerlo porque el gobierno está acelerando la transición a energía limpia.

“Bueno, les digo que, a corto plazo, hagan lo correcto”, dijo Biden el jueves, resaltando su opinión de que las compañías deben incrementar la producción en lugar de tratar de maximizar ganancias.

(Con información de AFP y AP)

SEGUIR LEYENDO: