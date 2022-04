Prestigiosos comunicadores participan del foro “Libertad de prensa en América” en Miami

El foro "Freedom of the press in the Americas"

El Interamerican Institute for Democracy (IID) organiza el foro “Freedom of the press in the Americas” (”Libertad de prensa en las Américas”), que se lleva a cabo este jueves en la Universidad Internacional de Florida.

El foco estará puesto en el trabajo de la prensa en la región y, sobre todo, en la libertad de prensa, tan difícil de ejercer en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, gobernados por las dictaduras de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, respectivamente.

Los oradores son Francisco Santos (ex vicepresidente de Colombia), Jorge Ramos (periodista de Univision), Ricardo Trotti (director de la Sociedad Interamericana de Prensa), Carlos Chamorro (periodista exiliado de Nicaragua), Marián de la Fuente (periodista de América Tevé), Daniel Hadad (fundador y CEO de Infobae), Alejandro Alvarado (profesor asociado de Periodismo y Comunicación, FIU), Luz Mely Reyes (periodista venezolana), Gabriel Arroba (ex ministro de Comunicación de Ecuador), Martha Ramos (periodista mexicana) y Henry Constantin (periodista cubano).

El Interamerican Institute for Democracy se describe como un centro de pensamiento pluralista y no proselitista integrado por voluntarios de todo el mundo que estudia, investiga y difunde éxitos políticos y económicos que refuerzan la democracia y fomentan la libertad en la región.

El martes pasado, organizó -junto al Adam Smith Center for Economic Freedom- el foro “Derecha e Izquierda en el Siglo XXI″ en la Universidad Internacional de Florida.

Los organizadores indicaron que el encuentro buscó discutir y recoger propuestas sobre la naturaleza actual de los conceptos de “izquierda y derecha”, que merecen varias y diferentes acepciones en la sociedad, la política, y la opinión pública y de prensa en diferentes latitudes como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“¿Existen la izquierda y la derecha? ¿Qué son? ¿Es posible uniformar los conceptos? ¿Por qué hoy estos términos representan conceptos diferentes en lugares distintos?“. Estas y otras preguntas fueron respondidas por académicos, periodistas, políticos, y ex gobernantes de gran prestigio y experiencia que integraron los cuatro paneles del foro.

SEGUIR LEYENDO: