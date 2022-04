Las frases más destacadas del foro “Derecha e Izquierda en el Siglo XXI″

Una postal del último panel, moderado por Daniel Hadad (Foto: Nachomartinfilms)

“¿Existen la izquierda y la derecha? ¿Qué son? ¿Es posible uniformar los conceptos? ¿Por qué hoy estos términos representan conceptos diferentes en lugares distintos?” Éstas y otras preguntas son el foco de debate del foro Derecha e Izquierda en el Siglo XXI, que se llevó a cabo este martes en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Organizado por el Interamerican Institute for Democracy (IID) y el Adam Smith Center for Economic Freedom, este foro reunió a figuras destacadas como Álvaro Uribe, Luis Almagro, Patricia Bullrich y Beatrice Rangel, entre otros tantos académicos, periodistas, políticos, y ex gobernantes de gran prestigio y experiencia que integraron los cuatro paneles.

Algunas de las frases más destacadas de la jornada:

-“La dictadura de Cuba es la más antigua de la región y tiene su fuerte influencia en Venezuela, Nicaragua y Bolivia”. (Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo en Interamerican Institute for Democracy y organizador del foro).

-“Además de Venezuela, el bloque castrochavista incluye a Nicaragua, Bolivia y varias islas del Caribe. Tiene amigos declarados en México y Argentina”. (Maria Werlau, de Archivo Cuba).

-“En Venezuela, las mafias chavistas, con sus aviones privados, han perpetrado el mayor desfalco de la historia. Las elites son ricas y la población vive en la pobreza”. (María Werlau, de Archivo Cuba).

"Derecha e Izquierda en el Siglo XXI", el foro que se llevó a cabo este martes en la Universidad Internacional de Florida (FIU) (Crédito: Nachomartinfilms)

- “Las élites mafiosas se apropian de los estados y rompen el contrato social. No les interesa si la inflación mata de hambre al pueblo cubano, por ejemplo”. (Juan Antonio Blanco, de Foundation for Human Rights en Cuba).

-“Lo que creo que peligra hoy es el liberalismo. También peligra un sistema político basado en la tolerancia y en el respeto de las opiniones de los demás”. (Eduardo Gamarra, profesor en Florida International University).

-”Mientras que la Constitución de los Estados Unidos tiene fronteras geográficas, el principio de la libertad de expresión no tiene o no debería tener”. (David Webb, de Sirius XM Radio/Fox News).

-“Lo importante para la libertad de expresión, la prensa y la responsabilidad tanto de las instituciones como de los individuos y la sociedad, es un sistema de leyes que proteja ese derecho. El principio debería aplicarse en todo el mundo porque es algo importante para nuestro avance como sociedad”. (David Webb, de Sirius XM Radio/Fox News).

Daniel Hadad moderó el panel “Derecha e izquierda en el gobierno”, cuyos oradores principales fueron Luis Almagro, secretario general de la OEA; y Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia (Crédito: Nachomartinfilms)

-“Es difícil reportar sucesos en países donde los derechos humanos son quebrantados”. (Iliana Lavastida, comunicadora del Diario Las Américas).

-“En México hay un solo medio, que es el presidente de la República, que habla todos los días dos horas y media. Creo que en México creamos la ‘peorcracia’, son los peores gobernantes. A mi me preocupa mucho hasta donde va a llegar este régimen de López Obrador. Debe parar su ataque a los medios de comunicación y a los comunicadores”. (Francisco Zea, de Grupo Imagen, México).

-”El periodismo está en crisis porque los presidentes no necesitan del periodismo. Los presidentes tienen Twitter”. (Oscar Haza, de MEGA TV).

-“Los grupos de izquierda marxista, como en Perú, vienen con la intención de tomar el poder. No les interesa el éxito económico de su pueblo, sino que quieren el poder para usarlo de la peor manera”. (Jorge del Castillo, ex ministro de Perú).

Beatrice Rangel, ex ministra de Venezuela (Nachomartinfilms)

-“En los 80 comenzaron a verse alianzas contranatura, por ejemplo en mi país, Venezuela. La mal llamada izquierda y la mal llamada derecha se unieron para echar para atrás el reloj de la historia. Le abrieron la puerta a un enemigo de la libertad: Fidel Castro”. (Beatrice Rangel, ex ministra de Venezuela).

-“Los conceptos de derecha e izquierda sufren una crisis existencial, sino no se explicaría que Maduro, Ortega, Díaz-Canel y Bolsonaro apoyen a Vladimir Putin”. (Luis Galeano, exiliado de Nicaragua).

-“Además de discutir izquierdas y derechas, tenemos que discutirlas en el marco de una sociedad cuya forma de acción son totalmente diferentes a las del pasado. Nosotros hemos tenido en la Argentina un drama con la izquierda y la derecha. El Peronismo ha sido de izquierda y ha sido de derecha. Ha ocupado todo el espacio político y también ocupa el centro”. (Patricia Bullrich (ex ministra de Argentina).

-“La falta de libertades produjeron en Venezuela 5 millones de ciudadanos desplazados”. (Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia).

-”Las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, son sistemas fracasados”. (Luis Almagro, secretario general de la OEA).

Seguir leyendo: