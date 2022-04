Políticos, periodistas y académicos participan del foro “Derecha e Izquierda en el Siglo XXI″ en Miami

Álvaro Uribe, Luis Almagro, Patricia Bullrich y Beatrice Rangel, algunos de los oradores del foro

El Interamerican Institute for Democracy (IID) y el Adam Smith Center for Economic Freedom organizan el foro “Derecha e Izquierda en el Siglo XXI″, que se lleva a cabo este martes en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Los organizadores indican que el foro busca discutir y recoger propuestas sobre la naturaleza actual de los conceptos de “izquierda y derecha”, que merecen varias y diferentes acepciones en la sociedad, la política, y la opinión pública y de prensa en diferentes latitudes como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“¿Existen la izquierda y la derecha? ¿Qué son? ¿Es posible uniformar los conceptos? ¿Por qué hoy estos términos representan conceptos diferentes en lugares distintos? Estas y otras preguntas serán respondidas por académicos, periodistas, políticos, y ex gobernantes de gran prestigio y experiencia que integran los cuatro paneles del foro”, indicó un comunicado oficial sobre el evento.

“Es evidente que nuestra región y el mundo hoy experimentan los embates combinados de la meta verdad, la polarización y el aumento de los regímenes no democráticos o dictaduras que están erosionando la gobernabilidad democrática al tiempo que fomentan el caos en los mercados. Hay necesidad de desarrollar herramientas analíticas adecuadas para hacer frente de manera efectiva a estos desafíos. El Foro tiene como objetivo iniciar el proceso de desarrollo de estas herramientas analíticas”, explicó una gacetilla difundida por el IID y el Centro Adam Smith para el Estudio de la Libertad Económica, de la FIU.

Los invitados al foro incluyen políticos, estadistas, académicos de la Universidad de Columbia, Georgetown y FIU, y un galardonado grupo de periodistas de CNN y Fox News, entre otros. Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia; Luis Almagro, secretario general de la OEA; Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Argentina; y Beatrice Rangel, integrante del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, entre muchos otros, participan como oradores.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo de Carlos Díaz Rosillo, director de The Adam Smith Center of Economic Freedom; Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy; y Carlos Sánchez Berzaín, quien introducirá un marco de referencia sobre “La cuestión de izquierdas y derechas”.

El foro se realiza en la mayor universidad del sur de la Florida

El primer panel, llamado “Concepto académico de derecha e izquierda en el siglo XXI”, contará con las participaciones de Maria Werlau (Archivo Cuba), Juan Antonio Blanco (Foundation for Human Rights in Cuba), Héctor Schamis (Profesor Georgetown) y Eduardo Gamarra (Profesor Florida International University). El orador principal será Mario Ojeda Revah (Comexi, México) y el moderador Ricardo Israel.

El segundo panel, “Derecha e izquierda para la prensa”, estará integrado por Iliana Lavastida (Directora Diario Las Américas), Carlos Alberto Montaner (IID), José Manuel Rodríguez (CNN), Oscar Haza (MEGA TV), Francisco Zea (Grupo Imagen, México) y Tim Padgett (National Public Radio, Latin American report). El orador principal será David Webb (Sirius XM Radio/Fox News) y el moderador Ricardo Trotti (Sociedad Interamericana de Prensa).

Del tercer panel, titulado “Derecha e izquierda en la política”, formarán parte María Paula Romo (Ex ministra de Ecuador), Beatrice Rangel (Ex ministra de Venezuela), Luis Galeano (Exiliado de Nicaragua), Patricia Bullrich (Ex ministra de Argentina) y Paola Holguín (Senadora de Colombia). El orador principal será Jorge del Castillo (Ex Ministro de Perú) y moderará Laura Furcic.

Por último, del cuarto panel, “Derecha e izquierda en el gobierno”, participarán Otto Reich (Embajador EEUU), Simón Ferro (Embajador EEUU), Pedro Cateriano (Ex Primer Ministro de Perú), Nicolás Monckerberg (Ex Presidente del Congreso del Chile) y Francisco Santos (Ex Vicepresidente de Colombia). El orador principal será Álvaro Uribe (Ex Presidente de Colombia) y el moderador Daniel Hadad.

El orador principal del foro será el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El Interamerican Institute for Democracy se describe como un centro de pensamiento pluralista y no proselitista integrado por voluntarios de todo el mundo que estudia, investiga y difunde éxitos políticos y económicos que refuerzan la democracia y fomentan la libertad en la región.

Y el Adam Smith Center for Economic Freedom declara que se ha establecido en la Universidad Internacional de Florida con la misión de servir como un grupo de expertos de primera categoría, independiente y no partidista, que tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros a desarrollar e implementar políticas públicas innovadoras, significativas, y efectivas para promover la libertad individual y la prosperidad.

