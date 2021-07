Ex presidentes latinoamericanos participarán del foro “¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?”

Gente grita consignas durante una protesta en La Habana (REUTERS/Alexandre Meneghini)

El Interamerican Institute for Democracy organizará el foro “¿Qué podemos hacer por el pueblo de Cuba?”, donde disertarán ex mandatarios de la región y se analizará la crítica situación que atraviesa la isla.

El evento se desarrollará este jueves desde las 18:00, hora local (22:00 GMT) y las palabras de bienvenida estarán a cargo del ex alcalde de Miami, Tomás Regalado.

Luego expondrán el ex presidente de Argentina Eduardo Duhalde, el ex mandatario de Ecuador Osvaldo Hurtado, el ex jefe de Estado uruguayo Luis Alberto Lacalle, el ex gobernante de Ecuador Lenín Moreno y el ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez.

Las conclusiones estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín y el moderador será Guillermo Lousteau.

El tuit del Interamerican Institute for Democracy

Estas voces de la comunidad internacional, preocupadas por la realidad cubana, se suman a la iniciativa de legisladores de EEUU, Reino Unido, República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, que pidieron este miércoles que se impongan “sanciones selectivas” contra integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y todo aquel que “sea cómplice de la represión” de las protestas pacíficas o de violaciones de los derechos humanos en Cuba.

En una declaración conjunta, los líderes políticos de estas naciones se pronunciaron sobre las protestas del pasado 11 de julio, que se produjeron con el país caribeño sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia en su peor momento y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

“Condenamos firmemente a las autoridades cubanas por utilizar la violencia, la intimidación y la censura para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente”, señaló el pronunciamiento firmado, entre otros, por el senador de origen cubano Bob Menéndez, quien preside el comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

Un hombre permanece en el suelo antes de ser arrestado durante las protestas antigubernamentales, el 11 de julio de 2020, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El documento fue respaldado además por los legisladores Marko Mihkelso, de Estonia; Rihards Kols, de Letonia; Žygiamantas Pavilionis, de Lituania; Pavel Fischer, de la República Checa; y Tom Tugendhat, del Reino Unido.

Los legisladores manifestaron su “firme y absoluto apoyo” al pueblo de Cuba y sus demandas, así como a sus aspiraciones de “forjar un nuevo futuro democrático con un énfasis en la dignidad humana y la justicia social”.

Además, condenaron “la violencia, la intimidación y la censura” de las autoridades “para negarle a los cubanos su derecho constitucional de reunirse y protestar pacíficamente”, así como el llamado que formuló el mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel, a sus partidarios para que salieran a las calles, como respuesta a las protestas.

Diez días después de la jornada de protestas, la cifra de personas detenidas, que también incluyen artistas, activistas y periodistas, se calcula en varios cientos, según los diferentes recuentos de organizaciones de derechos humanos.

SEGUIR LEYENDO: