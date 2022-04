Estas son las aerolíneas que ya abandonaron la obligación de llevar mascarilla en los vuelos en Estados Unidos

Pasajeros de una aerolínea hacen el check-in en el mostrador de la aerolínea United en el Aeropuerto Internacional de Tampa. A partir de ahora no necesitarán mascarillas para volar en vuelos internos en Estados Unidos (Reuters)

La mayoría de las principales compañías aéreas de Estados Unidos ya no exigen a los viajeros o empleados que lleven el rostro cubierto en los vuelos nacionales y en algunos internacionales.

Las decisiones se produjeron horas después de que un juez estadounidense anulara el lunes un mandato federal para que los pasajeros se cubrieran la cara. La Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU. dijo tras el fallo judicial que dejaría de exigir a los pasajeros de aviones, trenes y otros medios de transporte público el uso de mascarillas “por el momento.”

Las cinco compañías aéreas más grandes de Estados Unidos - American Airlines Group Inc., Alaska Air Group Inc., Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. y United Airlines Holdings Inc .- dijeron que abandonaban sus mandatos con efecto inmediato. El uso de máscaras será opcional tanto para los pasajeros como para el personal, dijeron.

JetBlue Airways Corp. dijo en su cuenta de Twitter que “en línea con el fallo del tribunal federal del lunes y la orientación de la TSA, el uso de máscaras será ahora opcional en JetBlue dentro de los EE.UU. Aunque ya no es obligatorio, los clientes y los miembros de la tripulación pueden seguir usando máscaras en nuestras terminales y a bordo de nuestros aviones”.

Delta dijo que las comunicaciones con los clientes y los carteles en los aeropuertos se actualizarán para reflejar el cambio, y advirtió que los mandatos locales de mascarilla pueden seguir en vigor.

“Nos alivia ver que el mandato de mascarilla de EE.UU. se levanta para facilitar los viajes globales, ya que el Covid-19 ha pasado a ser un virus estacional ordinario”, dijo la aerolínea con sede en Atlanta en un comunicado.

A pesar de la relajación, la mayoría de la gente no tenía prisa por quitarse las mascarillas inmediatamente. En el aeropuerto de San Francisco, la mayoría de los pasajeros y empleados seguían con la cara cubierta el lunes por la noche.

“Está bien, pero yo prefiero llevar mi máscara en este tipo de espacios abiertos”, dijo Camila Crews, de 39 años, que iba a tomar un vuelo a Los Ángeles. “Las máscaras han funcionado”.

United, que fue la primera de las aerolíneas estadounidenses en renunciar a la obligación de llevar mascarilla, comunicó a sus empleados que se ahorrarán la tarea de obligar a los pasajeros a cumplir las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

“Esto significa que ya no se requiere el uso de una máscara, y que ya no hay que hacer cumplir el requisito de la máscara para la mayoría del público que vuela”, dijo la aerolínea con sede en Chicago en un memorando al personal.

A principios de este mes, las aerolíneas estadounidenses habían pedido al gobierno de Biden que pusiera fin al requisito de llevar mascarilla en el transporte público, pero la semana pasada los CDC prorrogaron la prohibición hasta el 3 de mayo. El CDC dijo a última hora del lunes que el requisito nacional de mascarilla en el transporte público ya no está en vigor, citando la sentencia judicial .

El mandato de las máscaras ha provocado un notable aumento de pasajeros conflictivos y de agresiones a empleados de aerolíneas desde que se impuso a principios de 2020.

“Estoy muy aliviada”, dijo Lillian Fakatou, de 24 años, que volaba a Salt Lake City desde San Francisco tras el fallo judicial. “Estoy mucho más feliz”.

Las aerolíneas también han presionado para que se cree una nueva lista de “no volar” para los pasajeros que agreden a sus trabajadores o a sus compañeros de vuelo. Alaska dijo el lunes que seguiría prohibiendo la entrada a algunos clientes del pasado “cuyo comportamiento fue particularmente atroz” incluso después de que la era del uso obligatorio de la máscara haya terminado.

“Reconocemos plenamente que la aplicación del mandato ha supuesto una carga increíble para los auxiliares de vuelo”, dijo en un comunicado la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales, que representa a más de 24.000 empleados de vuelo de American.

Las aerolíneas dijeron que tampoco exigirán el uso de máscaras en las puertas de embarque ni en ningún otro lugar de los aeropuertos.

