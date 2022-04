Los estremecedores detalles de la declaración del hijo de Paul Auster sobre la muerte por sobredosis de su beba de 10 meses

Daniel Auster, el hijo del escritor Paul Auster

Daniel Auster, hijo del célebre escritor norteamericano Paul Auster, declaró este domingo ante la Policía luego de haber sido detenido el viernes pasado por la muerte por sobredosis de Ruby, su beba de 10 meses. El hombre de 44 años brindó estremecedores detalles de las últimas horas de la pequeña.

Según relató a las autoridades, el pasado 1 de noviembre se inyectó heroína en su casa de Park Slope -un barrio residencial de Brooklyn, en Nueva York- después de que su mujer Zuzan Smith se fuera a trabajar. Tras haber consumido, se echó a dormir una siesta con la pequeña Ruby.

Cuando despertó, la beba de tan sólo diez meses estaba “con los labios azules y los ojos rígidos”. Antes de llamar al 911, le dio Narcan, un spray nasal que se utiliza para revertir una sobredosis de opioides, “en caso de que la niña hubiera estado expuesta a narcóticos” , según consta en los expedientes.

Finalmente los paramédicos llegaron a la casa y encontraron a la bebé inconsciente y la trasladaron al Methodist Hospital, donde más tarde fue declarada muerta.

Los médicos forenses de la ciudad determinaron que Ruby murió de una sobredosis de fentanilo y heroína, con suficiente droga en su cuerpo como para “dejar inconsciente a un adulto”, dijo el fiscal adjunto Tien Tran en la comparecencia de Daniel en el Tribunal Penal de Brooklyn.

Sin embargo, la policía local aún no ha determinado cómo la beba ingirió las drogas.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

El fiscal Tran agregó que Auster, quien fue detenido el viernes por la noche y acusado de homicidio involuntario y de homicidio negligente, admitió que ese día tenía “paquetes de heroína” que guardaba en el baño.

El acusado también admitió a las autoridades que tomó heroína ese día, a pesar de que inicialmente declaró que no había consumido drogas.

Durante la presentación de este domingo, en la que Auster no habló, el fiscal Tran pidió al juez John Hecht que se le impusiera la prisión preventiva al acusado. El abogado de Daniel, John Godfrey, de la Sociedad de Ayuda Legal, pidió que se fijara una “fianza razonable” y dijo al juez que su cliente se había desintoxicado.

El juez emitió una orden de tratamiento psiquiátrico para Daniel y fijó su fianza en 250.000 dólares de seguro, o 100.000 dólares en efectivo.

“Hay una imprudencia extrema, es un riesgo de fuga debido a su consumo de drogas”, manifestó Hecht.

Ningún familiar de Auster se hizo presente en la comparecencia de este domingo.

Dos de los vecinos de Daniel le dijeron al diario The New York Post que después de que el bebé murió, había sacado a la calle varias de las pertenencias y artículos del bebé para que cualquiera los tomara. “Todo, la ropa de bebé, los libros, los juguetes... fue desgarrador”, dijo uno de los residentes que no quiso decir su nombre.

En su adolescencia, Auster frecuentaba los clubes de la ciudad de Nueva York y estuvo involucrado con las drogas. A la edad de 18 años, en 1996, cuando tenía 18, Daniel fue testigo del asesinato del traficante de drogas llamado Andre ‘Angel’ Melendez cometido por Club Kid Killer Michael Alig, quien era un promotor de clubes nocturnos.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul)

Entonces, Daniel recibió USD 3.000 del dinero de Meléndez a cambio de su silencio. Más tarde se declaró culpable por posesión de propiedad robada y recibió cinco años de libertad condicional.

Fue arrestado en otras oportunidades, incluida varias por posesión de drogas en 2008 y 2010. En 2009 fue acusado de hurto menor y posesión de propiedad robada.

Paul Auster es un conocido novelista que ha escrito obras como “Un hombre en la oscuridad”, “El libro de las ilusiones”, “La trilogía de Nueva York” o “Leviatán”, y ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2006.

En “La noche del oráculo”, publicada en 2003, el narrador es un escritor cuyo hijo es un drogadicto.

La madre de Daniel, la primera esposa de Paul Auster, es la también escritora Lydia Davis.

