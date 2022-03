El padre de la atleta olímpica estadounidense Alysa Liu reveló que fueron espiados por agentes chinos

Alysa Liu. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

La patinadora olímpica estadounidense Alysa Liu y su padre Arthur Liu, un ex refugiado político, se encontraban entre los objetivos de una operación de espionaje que, según el Departamento de Justicia, fue ordenada por el gobierno chino, dijo Liu mayor el miércoles por la noche.

Arthur Liu le dijo a The Associated Press que el FBI lo contactó en octubre pasado y le advirtió sobre el plan justo cuando su hija de 16 años se preparaba para los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarían a cabo en Beijing en febrero. El padre dijo que no le contó a su hija sobre el tema para no asustarla o distraerla de la competencia.

“Creíamos que Alysa tenía una muy buena oportunidad de formar parte del equipo olímpico y realmente estábamos muy asustados”, dijo Arthur Liu.

El Departamento de Justicia anunció el miércoles cargos contra cinco hombres acusados de actuar en nombre del gobierno chino en una serie de esquemas descarados y de gran alcance para acechar y hostigar a disidentes chinos en Estados Unidos.

Arthur Liu dijo que él y su hija fueron incluidos en la denuncia penal como “Disidente 3″ y “miembro de la familia”, respectivamente.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que “no estaba al tanto de los detalles” que rodean las acusaciones, pero dijo que China se “opone firmemente a las calumnias de Estados Unidos al convertir esto en un problema de la nada”.

“China siempre les pide a los ciudadanos chinos que cumplan con las leyes y regulaciones de los países anfitriones, y nunca les pediríamos a nuestros ciudadanos que participen en actividades que violen las leyes locales”, dijo Zhao a los periodistas en una sesión informativa diaria el jueves. “El llamado acoso transnacional los esquemas son simplemente inventados”.

Liu dijo que se opuso a la intimidación de China al permitir que su hija compitiera en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno, donde ocupó el séptimo lugar en el evento femenino.

“Este es su momento. Esta es su oportunidad única en la vida de competir en los Juegos Olímpicos. No voy a dejar que le impidan ir y haré todo lo posible para asegurarme de que esté a salvo y estoy dispuesto a hacer sacrificios para que pueda disfrutar el momento”, dijo Arthur Liu. “No voy a dejar que ganen, que me detengan, que me silencien para que no exprese mis opiniones en ningún lado”.

El padre dijo que accedió a dejar que su hija compitiera con garantías del Departamento de Estado y el Comité Olímpico de EE. UU. de que Alysa Liu estaría protegida de cerca y mantenida a salvo mientras compitiera en China. Dijeron que tendría al menos dos personas escoltándola en todo momento.

Liu debió ser acompañada en todo momento por una escolta para mantenerla segura. REUTERS/Fabrizio Bensch

“Probablemente solo estén tratando de intimidarnos, de... de alguna manera amenazarnos con no decir nada, causarles problemas y decir algo político o relacionado con las violaciones de los derechos humanos en China”, dijo Arthur Liu. “Tenía preocupaciones sobre su seguridad. El gobierno de Estados Unidos hizo un buen trabajo protegiéndola”.

Arthur Liu dijo que un hombre lo llamó en noviembre afirmando ser un funcionario del Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. y le pidió su número de pasaporte y el de sus hijas. Arthur Liu se negó a proporcionarlos y dijo que llamaría a su contacto en el equipo de EE. UU. al día siguiente.

“No me sentí bien al respecto. Sentí que algo raro estaba pasando”, dijo Arthur Liu. “De mis tratos con la asociación de patinaje artístico de EE. UU., nunca me llamaron por teléfono para obtener copias de nuestros pasaportes. Realmente lo corté una vez que me di cuenta de lo que estaba pidiendo”.

El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Un portavoz del patinaje artístico estadounidense difirió el comentario al equipo de EE. UU.

Arthur Liu no recuerda haber sido abordado en persona por Matthew Ziburis, quien fue arrestado el martes por cargos que incluyen conspiración para cometer acoso interestatal y uso delictivo de un medio de identificación. Ziburis fue liberado con una fianza de 500,000 dólares.

Alysa Liu compitiendo durante los JJOO 2022. REUTERS/Susana Vera

Los fiscales alegan que Ziburis fue contratado para vigilar a la familia y hacerse pasar por miembro de un comité deportivo internacional para pedirle a Arthur Liu una copia de sus pasaportes y los de Alysa Liu alegando que era un “control de preparación” de viaje relacionado con COVID-19. La denuncia dice que cuando Arthur Liu se negó, Ziburis amenazó con retrasar o negarles los viajes internacionales.

El mayor de los Liu dijo que salió de China cuando tenía 20 años como refugiado político porque había protestado contra el gobierno comunista tras la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989. Arthur Liu finalmente se instaló en el Área de la Bahía, se matriculó en la facultad de derecho y formó a uno de los atletas más prometedores de Estados Unidos.

Su hija visitó su patria ancestral por primera vez durante los Juegos Olímpicos. Arthur Liu dijo que, en general, su hija ha sido acogida calurosamente por los fanáticos y los medios chinos, quienes consideraban a Alysa Liu como una de los suyos.

Pero a través de la investigación de espionaje, se enteró de que China estaba al tanto de un mensaje de Instagram sobre violaciones de derechos humanos contra la minoría étnica uigur que su hija publicó una vez. Durante los Juegos, Alysa Liu también le dijo a su padre que un extraño se le acercó tarde una noche en una cafetería después del evento de patinaje libre, y que el hombre la siguió y le pidió que fuera a su apartamento.

“He aceptado que mi vida sea así por lo que elegí hacer en 1989, hablar en contra del gobierno. Y sé que el gobierno chino extenderá sus largas manos a cualquier rincón del mundo”, dijo Arthur Liu. “Voy a seguir disfrutando de la vida y vivir la vida como quiero vivirla. No voy a dejar que esto me deprima y no voy a dejar que tengan éxito”.

(con información de AP)

