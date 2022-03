China sabía que Rusia invadiría Ucrania: sólo pidió posponer el ataque por los Juegos Olímpicos de Invierno

El dictador de Moscú, Vladimir Putin, con el jefe de estado chino, Xi Jinping, el 4 de febrero último tras firmar un largo acuerdo de alianza estratégica entre ambas potencias. Faltaban 20 días para la invasión a Ucrania (Reuters)

El régimen de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Beijing, según el diario The New York Times, que cita a fuentes del Gobierno de los Estados Unidos y a una fuente de un Gobierno europeo. El diario apunta que de acuerdo con un “informe de inteligencia Occidental”, altos funcionarios de Xi Jinping tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra” antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos.

Las informaciones intercambiadas entre miembros de los regímenes chino y ruso fueron recabadas por los servicios de inteligencia de un país occidental, según las fuentes, y compartida a alto nivel durante las discusiones sobre si el dictador ruso, Vladímir Putin, atacaría o no Ucrania.

El jefe de estado chino, Xi Jinping, y Putin cerraron filas contra a Occidente en una reunión celebrada el pasado 4 de febrero en la capital china y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideraban “amenazas a la seguridad” tras reunirse en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china.

En un comunicado conjunto, ambos líderes expresaron su oposición “a una mayor expansión de la OTAN” y pidieron a la Organización Trasatlántica que abandonara las “mentalidades propias de la ‘guerra fría’” y que respetara “los intereses y la soberanía de otros países”. Según funcionarios británicos citados por The New York Times, este comunicado conjunto era una clara señal del respaldo chino, algo a lo que Beijing se hubiera mostrado reacio en caso de que Putin planeara ensombrecer los juegos olímpicos con un asalto antes de la ceremonia de clausura.

Sin embargo, el diario apunta que las fuentes no coinciden sobre el nivel al que se mantuvieron las conversaciones sobre la invasión y sobre la solicitud de su aplazamiento. Según una fuente citada por el diario, los detalles sobre el ataque no tuvieron por qué darse entre Putin y Xi. El diario también asegura que, según fuentes de Washington, en media decena de reuniones entre representantes de Washington y Beijing, incluida una con el embajador chino horas antes del comienzo de la invasión, los funcionarios mostraron su escepticismo sobre un ataque ruso contra Ucrania.