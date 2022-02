Se pospuso el juicio del joven responsable de la matanza en la escuela secundaria de Parkland

Nikolas Cruz se declaró culpable de matar a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas

La jueza de distrito del condado de Broward, en el sur de la Florida, Elizabeth Scherer, anunció este jueves que pospuso la fecha de inicio del juicio en el que un jurado determinará la condena que le cabe a Nikolas Cruz, el joven de 23 años que cuatro años atrás fue el responsable de la peor matanza en una escuela secundaria en la historia del estado de la Florida.

Cruz se declaró culpable de haber matado a 17 personas e intentado matar a otras 17 en aquel fatídico día de los enamorados de 2018 en el que abrió fuego de manera indiscriminada dentro de la escuela a la que solía asistir.

Nikolas Cruz enfrenta una condena que puede ser pena de muerte o prisión de por vida

Al declararse culpable, su juicio se limitará a elegir un jurado para escuchar brevemente los argumentos de la fiscalía y la defensa, para poder determinar la condena que le cabe a Cruz. Está sobre la mesa la posibilidad de que el joven sea condenado a pena de muerte.

Se suponía que este proceso iba a empezar el 21 de febrero, pero al tratarse de un caso tan complejo, la jueza creyó que era conveniente dar a las partes un poco más de tiempo para prepararse. Inicialmente, la jueza Scherer pensó en posponer la fecha de inicio del juicio para el 14 de marzo, pero la fiscalía pidió un poco más de tiempo y la defensa estuvo de acuerdo.

“Todos acá estamos trabajando a tiempo completo en un caso. Es más que tiempo completo lo que trabajamos para este caso. Y me tomo el atrevimiento de hablar a nombre de la defensa también, estamos todos trabajando muy duro en esto”, explicaba Jeff Marcus, asistente de la fiscalía al hacer el pedido de más tiempo.

Memorial frente a la escuela secundaria donde ocurrió la matanza el 14 de febrero de 2018

La jueza aceptó que se pospusiera a la primera semana de abril el inicio del juicio, cuyo primer paso consiste en elegir a los jurados, siempre y cuando antes haya una audiencia de estatus.

La defensa pidió a la jueza además que en el juicio se protejan las identidades de los jurados llamándolos por número y no por nombre en todo momento.

“Esto va a ser un circo. El nivel de publicidad del caso requiere que protejamos las identidades de los jurados. No hay razón por la que el estado debería oponerse a este pedido, que evitaría algo de presión de la comunidad en el veredicto”, indicaba Tamara Curtis, asistente de la oficina de defensoría pública. Pero la fiscalía no estaba de acuerdo alegando falta de mérito para el pedido.

“Nadie está intentando hacer de esto un circo. Pero no se puede venir aquí y pedir algo sin tener ninguna base. ¿Hay alguien que quiera amenazar a los testigos? Danos pruebas al respecto”, afirmaba Nicole Chiappone, asistente de la fiscalía.

La defensa aseguró tener las pruebas pero quieren mostrárselas a la jueza en una reunión a puertas cerradas, cosa con la que la defensa no está de acuerdo. Varios medios de prensa estadounidenses se unieron y contrataron una abogada para oponerse formalmente al pedido de no revelar las identidades de los jurados y evitar que haya reuniones que no son públicas.

El hecho se determinará en la próxima audiencia que se llevará a cabo el próximo lunes. La siguiente audiencia será el 14 de marzo y la primera semana de abril se escogerán a los 12 jurados que tienen la nada fácil tarea de determinar si a Cruz le corresponde pena de muerte o prisión de por vida.

