Una redada del FBI en la casa de un congresista de EEUU revelaría el vínculo entre la corrupción y las embajadas de Azerbaiyán

“ Es cada vez más claro que las embajadas de Azerbaiyán en todo el mundo son menos misiones diplomáticas y más cajeros automáticos : cajeros automáticos que entregan sobornos ilegales bajo la dirección de Aliyev”, tuiteó el Comité Nacional Armenio de América (ANCA) este martes, en relación a una investigación del FBI que involucraría a empresarios estadounidenses y de Azerbaiyán.

Agentes del FBI registraron el miércoles de la semana pasada la casa de Texas del representante federal Henry Cuéllar mientras realizaban lo que una portavoz de la agencia denominó “actividad policial autorizada por una corte”.

El motivo y el alcance de la búsqueda no se supo de inmediato. Pero un reportero de The Monitor de McAllen, Texas, que fue el primero en reportar la operación, informó desde la escena que más de una docena de agentes federales fueron vistos entrando y saliendo de la casa de Cuéllar con maletas y otros artículos.

Sería parte de una amplia investigación federal relacionada con Azerbaiyán y varios empresarios estadounidenses , dijo a ABC News una fuente familiarizada con el asunto. Un gran jurado federal en Washington está investigando el asunto, pero no está claro si Cuéllar es el objetivo de la investigación.

La oficina de Cuellar emitió una breve declaración que no abordó directamente la ubicación o la naturaleza de la búsqueda: “El congresista Cuéllar cooperará plenamente en cualquier investigación. Está comprometido a garantizar que se respete la justicia y la ley”.

Más tarde, el mismo congresista realizó una declaración en un video: “Hay una investigación en curso que demostrará que no hubo irregularidades de mi parte. Como abogado, sé de primera mano que el sistema legal es un pilar de nuestra democracia”.

Desde 2004, Cuéllar ha representado un distrito que se extiende desde la frontera de EEUU con México cerca de McAllen hasta Laredo, y al norte hasta las afueras del este de San Antonio. El demócrata moderado tiene un asiento en el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara.

En los últimos años se ha desempeñado como copresidente del Caucus del Congreso de Azerbaiyán y se ha reunido en varias ocasiones con funcionarios de Azerbaiyán, incluido su embajador, Elin Suleymanov.

“El modelo de influencia de Azerbaiyán, en (Washington) DC y en las capitales de todo el mundo, es el soborno y la corrupción. Valores no compartidos. No intereses comunes. No conexiones culturales”, tuiteó también el ANCA.

La gente participa en una protesta de la Federación Juvenil Armenia contra la agresión de Azerbaiyán contra Armenia y la región separatista de Nagorno-Karabaj frente al Consulado General de Azerbaiyán en Los Ángeles, California (REUTERS/Mike Blake)

Según esta organización de Armenia en EEUU, “es muy probable que el Fiscal General de los EEUU haya aprobado una redada del FBI relacionada con la investigación de corrupción de Azerbaiyán”.

“La investigación del FBI sobre Cuéllar es la punta del iceberg. El comienzo de la rendición de cuentas atrasada por la gran conspiración de corrupción de Azerbaiyán en todo Washington DC”, denunció.

Lo cierto es que las conexiones de Cuéllar con Azerbaiyán parecerían ser extensas.

Se realizó un viaje del gobierno de EEUU a Azerbaiyán en 2013, según informó The Intercept por primera vez el viernes por la noche. Si bien el congresista no estuvo en ese viaje en particular, uno de sus empleados sí, según reportó The Daily Beast. Y sólo cuatro meses antes, él y su esposa se embarcaron en un viaje a Turquía y Azerbaiyán y se reunieron con los principales líderes para promover la cooperación económica y geopolítica entre los países y EEUU. Un mes después, tomó la palabra en la Cámara y elogió a Azerbaiyán.

“Aquí hay algo que los azeríes tienen en común con los tejanos: son una nación rica en producción de petróleo”, dijo Cuéllar en aquella ocasión. “Como lo hacemos en Texas, los azeríes tienen una larga historia con el petróleo. Hoy, abastecen el oleoducto que mueve el petróleo del Caspio hacia el oeste, a través de Turquía, sin pasar el suministro de petróleo a través de Rusia o Irán. Eso aumenta enormemente la seguridad de la tubería”.

Las conexiones de Cuéllar con Azerbaiyán parecerían ser extensas (REUTERS/Veronica Cardenas)

Además, firmó una carta en abril pasado abogando por la ayuda para el país después de un conflicto mortal con la vecina Armenia.

Armenia y Azerbaiyán protagonizaron un enfrentamiento en el 2020 por control de Nagorno Karabaj, un territorio con población mayoritariamente armenia que es foco de conflicto desde que decidiera separarse en 1988 de la región de Azerbaiyán integrada en la Unión Soviética.

Las hostilidades entre ambas naciones se prolongaron durante seis semanas y dejaron miles de muertos. Finalmente cesaron cuando los dos países alcanzaron un acuerdo sobre el alto el fuego con la mediación de Rusia, por el que se permitía que las fuerzas de paz rusas se establecieran en Nagorno Karabaj por un periodo de cinco años.

Sin embargo, la violencia entre ambas partes estalla periódicamente a pesar del alto el fuego de noviembre de 2020.

Armenia informó el miércoles 12 de enero la muerte de un tercer soldado en enfrentamientos armados con Azerbaiyán en la frontera, los peores desde principios de año, que también dejaron un muerto en el lado azerbaiyano.

(Con información de AP y AFP)

