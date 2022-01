Murió Robert Durst, el millonario de los bienes raíces acusado de varios homicidios

(Foto: REUTERS)

Este lunes se dio a conocer la muerte de Robert Durst, un bizarro miembro de una de las principales dinastías de bienes raíces de Nueva York, quien además recientemente había sido condenado a cadena perpetua por el presunto asesinato de una de sus amigas cercanas, quien fuera considerada su confidente. El hombre de 78 años de edad falleció en calidad de prisionero en Stockton, California.

El abogado de Durst, quien también había sido acusado por el homicidio de su esposa Kathleen Durst, ocurrido en 1982, confirmó la muerte de su cliente en el Hospital General de San Joaquín. El defensor señaló que Robert tenía problemas médicos que se agravaron a causa de su contagio de COVID-19.

“Se debió a causas naturales” debido a sus muchos problemas médicos, dijo el vocero a ABC News. Y es que aunado al contagio, por el que se encontraba conectado a un respirador, Durst había estado luchando ya contra un cáncer de vejiga.

Fue a mediados del pasado mes de octubre que también otro de sus abogados daba a conocer que el millonario había sido ingresado a hospital a causa de su contagio, enfatizando que nunca se le había visto tan mal y que batallaba mucho para respirar. El anuncio se deba apenas dos días después de que un tribunal de Los Ángeles le condenara a cadena perpetua por asesinar a la escritora Susan Berman en el año 2000 de un disparo en la cabeza.

Durst, de 78 años, era heredero de una de las familias más ricas de Nueva York, que se enriqueció gracias al negocio inmobiliario, aunque en 1994 su padre eligió a su hermano menor Douglas para hacerse cargo de la empresa familiar.

Su historia precisamente se relata en la serie documental de HBO “The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”, un programa dirigido por Andrew Jarecki, idea del propio Durst quien, se dice, estaba deseoso de que alguien le dejara contar su vida.

