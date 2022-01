Mike Pompeo, el ex director de la CIA que perdió 90 libras: antes y después

De acuerdo con el medio estadounidense New York Post , el ex director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) comenzó su proyecto de bajar de peso el 14 de junio de 2021, luego de que Pompeo descubriera que estaba a solo algunas medidas de las 300 libras, que es equivalente a aproximadamente 136 kilos.

De acuerdo con las declaraciones que dio en una entrevista para dicho medio, Mike Pompeo se comprometió a hacer ejercicio “no del diario, pero casi todos los días” aseguró, también declaró que había cambiado su alimentación por una más sana gracias a ello “el peso empezó a bajar”, dijo.

Pompeo, de 58 años, dijo que invirtió en un gimnasio en casa en su sótano con algunas mancuernas y una máquina elíptica, donde The Post lo fotografió la primera semana de enero de este año. “Intenté llegar allí cinco o seis veces a la semana y permanecer allí durante media hora más o menos. Y eso no fue nada científico. No había entrenador, no había dietista. Solo era yo “ declaró para The post.

Según comentó, su peso comenzó a acumularse cuando fue elegido por primera vez como representante de Congreso de Kansas en 2010.

Sin embargo, el ex funcionario contó al medio estadounidense que para él perder peso “ha sido una lucha de por vida“. “Para mí, se trata de hacerlo bien y ser lo suficientemente disciplinado”.

Asimismo, dentro de la información obtenida por The post, el político decidió dar por terminada su relación con las hamburguesas con queso, los carbohidratos y las golosinas azucaradas que permanecían junto a su computadora mientras trabajaba, o cuando viajaba en largos vuelos por todo el mundo.

Según la entrevista de The Post el cambio en la dieta no ha cambiado las tradiciones de los restaurantes familiares: IHOP sigue siendo el favorito de los Pompeo, “pero en lugar de pedir montones de panqueques de calabaza cubiertos con almíbar, el ex secretario ahora elige una comida mucho más saludable” señala. “Todavía vamos allí en familia; es importante no quitar esas tradiciones. Ahora tenemos claras de huevo y tocino de pavo”, dijo

Pompeo, de 58 años, invirtió en un gimnasio en casa en su sótano con algunas mancuernas y una máquina elíptica para bajar de peso. (Foto: REUTERS/Octavio Jones)

El entrevistado declaró que en casi 11 años había aumentado casi 100 libras. “Aumenté casi cien libras en el transcurso de 10 u 11 años, periodo que coincidió con mi lesión en el pie, así que me dije a mí mismo que esa era la razón por la que había ganado tanto peso“, y agregó que nada específico le pasó a su pie, atribuyendo el dolor al desgaste por el avance de la edad.

Quién es Mike Pompeo

Previo a ser designado por el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para encabezar el Departamento de Estado, fungió por un año como director de la CIA. Durante su periodo como director, endureció las medidas de espionaje contra los talibanes, además luego de ser jefe del Departamento de Estado, en enero del 2021 China lo acusó de implementar medidas que atentaban contra los intereses internos del país.

El ex director de la CIA, Mike Pompeo, ha perdido 90 libras hasta ahora. (Foto: Especial)

Cabe señalar que en 2020 el Gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, firmó un acuerdo con los talibanes tras casi 20 años de conflicto. Esto a cambio de que los talibanes no permitan que en el territorio afgano sea utilizado para planear o llevar a cabo acciones que pudieran amenazar a Estado Unidos.

Además el presidente iraní Ebrahim Raisi señaló a Pompeo y Trump como responsables de la muerte de un general iraní, Qasem Soleimani, el pasado 4 de enero.

SEGUIR LEYENDO: