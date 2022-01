La jugada desesperada que intentará la defensa de Ghislaine Maxwell para solicitar la nulidad del juicio

Ghislaine Maxwell, de 60 años, fue hallada culpable en cinco de seis cargos que se presentaron contra ella en una corte de la ciudad de Nueva York (Reuters)

Ghislaine Maxwell podría solicitar la anulación del juicio luego de que un miembro del jurado -que votó para encontrar a Maxwell culpable de la mayoría de los cargos en su contra- revelara que usó su propia experiencia de abuso sexual infantil para tomar su decisión.

Además, dijo que no recuerda si reveló esta situación durante la selección del jurado.

El miembro del jurado Scotty David, utilizando solo su nombre y segundo nombre, admitió a la agencia Reuters que solo habló sobre su propio abuso durante las deliberaciones cuando otros miembros cuestionaron la credibilidad de dos de las mujeres que testificaron contra Maxwell.

David también afirmó que los cinco veredictos de culpabilidad emitidos en Nueva York la semana pasada, posiblemente condenando a Maxwell a pasar el resto de su vida tras las rejas, eran para “todas las víctimas”. “Para quienes se presentaron y para quienes no lo hicieron. Me alegro de que se responsabilizara a Maxwell”, declaró a The Independent.

De acuerdo al diario New York Post, Maxwell podría tener motivos para reclamar la anulación del juicio y anular el fallo condenatorio.

La británica Ghislaine Maxwell, ex amante y mano derecha del magnate Jeffrey Epstein y acusada de colaborar con él en varios casos de tráfico sexual con menores, fue encontrada culpable de cinco de los seis delitos por los que se le juzgaba por parte de un jurado de Nueva York (Reuters)

“Este veredicto muestra que alguien puede ser declarado culpable sin importar su estatus”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica. Y aseguró encontró que todas las acusadoras que testificaron eran creíbles, a pesar de los muchos ataques de la defensa a su credibilidad y sus intentos de refutar sus testimonios.

“Todas eran creíbles. Nada de lo que dijeron me pareció una mentira”, aseguró.

David, un residente de Manhattan de 35 años, admitió en ambas entrevistas que su confesión influyó en las deliberaciones entre los miembros del jurado.

En declaraciones al periódico británico The Independent dijo que la habitación se quedó en silencio cuando detalló su pasado, diciéndoles que, al igual que los testigos, solo podía recordar algunos de los detalles del momento del abuso.

También le dijo a los miembros del jurado cómo había esperado hasta la escuela secundaria antes de contarle a alguien sobre su abuso, en un esfuerzo por justificar por qué las testigos, Jane y Carolyn, no se habían presentado antes.

Dijo que, en última instancia, él y el resto de los miembros del jurado estaban convencidos de que las vidas de Epstein y Maxwell estaban tan “entrelazadas” que era inconcebible que ella no estuviera completamente al tanto de sus crímenes.

“Ella ayudó e incitó”, dijo. “Con su condena, ella no está pagando ni siendo responsabilizada por los crímenes de Epstein, como han argumentado sus abogados. Está respondiendo a su propia culpa porque era tan culpable como él”.

Maxwell, de 60 años, fue hallada culpable de reclutar menores para que fueran abusadas por Jeffrey Epstein el 29 de diciembre. La fecha de audiencia de sentencia aún no se ha establecido. Se enfrenta a 65 años de cárcel.

Fue jurado en el juicio a Ghilane Maxwell, contó que sufrió un abuso y celebró el fallo: “El veredicto es para todas las víctimas”

Durante la selección del jurado, unos 230 posibles miembros del jurado recibieron cuestionarios en los que se preguntaba, entre otras cosas, si ellos o alguien de sus familias habían sufrido abuso sexual, según muestran los registros judiciales.

Durante el juicio, el hombre, quien trabaja en finanzas, estaba sentado en la tercera fila del palco del jurado. Desde su posición ventajosa, dijo, tenía una vista perfecta de la propia Maxwell. “Literalmente podía verla todo el tiempo. Hubo momentos en los que sentí que me estaba mirando fijamente”, recordó en conversación con la prensa.

“Constantemente tomaba notas y pasaba notas adhesivas a sus abogados”, añadió.

Según el integrante del jurado, “la fiscalía demostró su caso más allá de toda duda razonable”.

“Ella participó, fue cómplice, no hizo nada para detenerlo”, dijo a Reuters.

Más tarde le dijo a Daily Mail que era “tan culpable como Epstein”. “Ella sabía lo que estaba pasando. Sabía lo que estaba haciendo Epstein y permitió que sucediera”, dijo al medio.

Seguir leyendo: