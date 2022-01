Tras un nuevo récord de casos en EEUU, Joe Biden advirtió: “Si no se vacunó, tiene razones para alarmarse”

Joe Biden. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente Joe Biden dijo este martes que el aumento de contagios debe preocupar a la población pero no causar alarma, luego que Estados Unidos estableció nuevos récords de casos de COVID-19 reportados diariamente y el gobierno intenta aliviar las preocupaciones sobre la escasez de test de coronavirus, el cierre de escuelas y otras interrupciones causadas por la variante Ómicron.

El mandatario estadounidense recalcó la importancia de recibir las dosis para así no enfermar de gravedad. “Si no estás vacunado, tiene razones para estar alarmado”, dijo.

Biden buscó transmitir tranquilidad de que el aumento actual se parece poco al inicio de la pandemia o a la segunda ola. El presidente enfatizó que las vacunas, las inyecciones de refuerzo y los medicamentos terapéuticos han mitigado el peligro para la inmensa mayoría de los estadounidenses que están completamente vacunados.

“Aún puede contraer COVID, pero es muy poco probable, muy improbable, que se enferme gravemente”, dijo Biden sobre las personas vacunadas.

“No hay excusa, no hay excusa para que alguien no esté vacunado”, agregó. “Esto sigue siendo una pandemia de no vacunados”.

En comparación con el año pasado, hay más estadounidenses empleados, la mayoría de los niños están en las escuelas y los casos de muerte y enfermedades graves han disminuido de manera vertiginosa entre los vacunados.

Aún así, durante las últimas semanas, los hospitales están alcanzando su capacidad en medio de una escasez de personal, miles de cancelaciones de vuelos de vacaciones en parte porque las tripulaciones estaban enfermas o en cuarentena e informes intermitentes de cierres de escuelas debido a la variante Ómicron.

“Creo que las escuelas deben permanecer abiertas”, dijo Biden, y agregó que tienen los fondos necesarios para las pruebas y otras medidas de mitigación para permanecer abiertas durante el aumento de casos.

El martes, Biden tenía previsto anunciar que Estados Unidos está duplicando su pedido de una píldora antiviral producida por Pfizer que fue autorizada recientemente por la FDA para prevenir enfermedades graves y la muerte por COVID-19. Eso significa 20 millones de dosis, y los primeros 10 millones de píldoras se entregarán en junio.

Un alto funcionario de la administración dijo que, en combinación con otras terapias, como los anticuerpos monoclonales y el plasma convaleciente, 4 millones de tratamientos que son efectivos contra la variante Ómicron estarían disponibles para fines de enero.

Sin embargo, Biden se enfrenta a una nueva presión para aliviar la escasez de pruebas en todo el país, ya que las personas buscan determinar si ellos o sus familiares han sido infectados con la variante. Las largas filas y las escenas caóticas durante las vacaciones estropearon la imagen de la administración de tener la pandemia en la mano.

“En cuanto a la escasez de pruebas, sé que esto sigue siendo frustrante. Créame, es frustrante para mí, pero estamos haciendo mejoras “, dijo Biden.

Al respecto, la Casa Blanca anunció el mes pasado que pondría 500 millones de pruebas rápidas de antígenos a disposición de los estadounidenses que las soliciten, pero pasarán semanas, si no meses, antes de que esas pruebas estén ampliamente disponibles. La administración señala que esas pruebas se suman a la oferta existente de pruebas rápidas y que incluso un pequeño aumento ayudará a aliviar parte de la escasez. Además, las aseguradoras privadas deberán cubrir el costo de las pruebas en el hogar a partir de finales de este mes.

Los fabricantes de pruebas tienen hasta el martes por la noche para responder a la solicitud de contrato del gobierno, y se espera que las primeras adjudicaciones se realicen esta semana. Mientras tanto, la administración todavía está desarrollando un sistema para que los estadounidenses soliciten las pruebas, así como un medio para enviarlas a los hogares de las personas.

“Configuraremos un sistema fácil y gratuito, que incluye un nuevo sitio web para hacer llegar estas pruebas a los estadounidenses”, dijo el coordinador de COVID-19, Jeff Zients, la semana pasada. “Estamos trabajando activamente para finalizar ese mecanismo de distribución, que incluye un sitio web donde las personas podrán solicitar pruebas de forma gratuita. Y compartiremos más detalles en las próximas semanas, días y semanas por delante “.

Información en desarrollo...