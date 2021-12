Coronavirus en EEUU: Washington DC volvió a ordenar el uso de mascarillas en lugares cerrados y declaró el estado de emergencia

Muriel Bowser, alcaldesa del distrito de Columbia, restableció la orden de uso de mascarillas en lugares cerrados (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

En medio del preocupante avance de la variante Ómicron, el distrito de Columbia restableció la orden de uso de mascarillas en lugares cerrados y declaró el estado de emergencia.

“Voy a restablecer la orden de mascarilla en toda la ciudad”, manifestó Muriel Bowser, alcaldesa del distrito capital de EEUU, durante una reunión informativa.

Asimismo, adelantó que ampliarán los testeos en toda la ciudad durante la oleada intervenal de covid-19 e informó que DC solicitó más de un millón de pruebas rápidas de antígeno. Detalló, además, que los residentes pueden seguir accediendo a las pruebas gratuitas de PCR en los sitios designados por el distrito.

“Después de utilizar una prueba rápida en casa, los residentes deben informar de sus resultados” a través de la página oficial “DC Health”.

De esta manera, la orden de Bowser comenzará a regir a partir de este martes a las 6 de la mañana, hora local, y estará vigente hasta el 31 de enero.

Por su parte, la alcaldesa explicó que la declaración del estado de emergencia es “principalmente para ampliar nuestras herramientas administrativas para asegurarnos de que podemos hacer todas las cosas que necesitamos hacer administrativamente, incluyendo la compra de bienes y servicios, y asegurarse de que estamos manejando las operaciones del gobierno de DC de una manera urgente”.

Las autoridades anunciaron que aumentarán los testeos (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

Además, las autoridades informaron que las vacaciones de invierno de las escuelas públicas en el distrito de Columba se extienden hasta el 5 de enero para que los estudiantes, los profesores y el personal, puedan recoger los kits de pruebas antes de volver a las aulas.

De acuerdo con lo detallado por funcionarios locales, hay 100.000 pruebas disponibles, las cuales se podrán recoger el 3 y el 4 de enero.

Bowser reiteró que, para contener la nueva ola de coronavirus, provocada por la cepa Ómicron, “es fundamental que todas las personas que cumplen los requisitos se vacunen y reciban las vacunas de refuerzo” : “A medida que aumentan las tasas de transmisión, las personas no vacunadas son hospitalizadas y mueren a un ritmo asombroso en comparación con las personas vacunadas”.

Durante su comparecencia remarcó que “todos los empleados, contratistas, pasantes y becarios del Gobierno de DC deben estar completamente vacunados contra el covid-19, y deben tener un refuerzo”.

La alcaldesa también enumeró ciertas recomendaciones de las autoridades sanitarias: “Elija sus actividades sabiamente y reconsidere los eventos sociales; y tenga en cuenta su propio riesgo, el de las personas con las que va a estar cerca o el de las que pueda ver en los próximos días”.

Las autoridades reiteraron la necesidad de que la población se vacune para contener la propagación del coronavirus (Foto: The New York Times)

A días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las autoridades redoblan esfuerzos para contener el avance de la variante Ómicron y el aumento de la cepa delta.

Hospitales en distintos lugares del país batallan para lidiar con el agotamiento de médicos, enfermeros y otros trabajadores, de antemano sacudidos por una oleada de pacientes.

El promedio nacional de hospitalizaciones por COVID-19 para siete días era de 60.000 para el miércoles, muy por debajo del pico del invierno pasado, pero 50% mayor que a inicios de noviembre, de acuerdo con el gobierno.

La situación es más grave en regiones de clima frío, donde las personas se están reuniendo cada vez más en interiores y los contagios recientes se están acumulando.

Los expertos atribuyen la mayor parte del aumento de casos y hospitalizaciones a contagios entre personas que no han sido vacunadas contra el virus. El gobierno federal afirma que 61% de la población en el país está plenamente vacunada.

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas de Estados Unidos (Foto: AP)

Ante este panorama, Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas del país, advirtió el domingo que es probable que Estados Unidos vea un número récord de casos de coronavirus, hospitalizaciones y muertes a medida que la variante Ómicron se propague rápidamente.

“Por desgracia, creo que eso va a ocurrir. Vamos a ver una tensión significativa en algunas regiones del país en el sistema hospitalario, particularmente en aquellas áreas donde se tiene un bajo nivel de vacunación”, dijo Fauci en el programa “State of the Union” de CNN.

Continuó instando a los no vacunados a que se vacunen y a los que sólo han recibido dos dosis de las vacunas a que reciban dosis de refuerzo. Aunque las vacunas no pueden ser la única capa de protección contra la variante Ómicron, dijo, derrotar la pandemia no sería posible sin ellas.

Fauci describió la Ómicron como “extraordinaria”, con un tiempo de duplicación de dos a tres días. Esta variante representa el 50% de los casos de coronavirus en ciertas regiones del país, por lo que es casi seguro que se convertirá en la variante dominante en Estados Unidos, añadió. Y alertó: “Van a ser unas semanas, unos meses, difíciles a medida que nos adentremos en el invierno”.

