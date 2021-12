La ciudad de Nueva York permitirá a los inmigrantes no residentes votar en las elecciones

Máquinas de votación en Nueva York (Foto: Reuters)

El Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York, de mayoría demócrata, votó este jueves a favor de un proyecto que otorga el derecho al sufragio en elecciones municipales a titulares de una tarjeta de residencia o “green card” y los poseedores de permiso de trabajo, lo que se estima beneficiará a unas 900.000 personas, muchos de ellos latinos.

La lista de los que podrán votar en los próximos comicios locales -pero no del estado- incluye a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, y a los inmigrantes que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Con esta votación histórica, que contó con el rechazo de los republicanos pero fue recibida con aplausos y vítores por inmigrantes y activistas de una amplia coalición de organizaciones, Nueva York se une a una docena de ciudades que ya cuentan con este beneficio para sus residentes legales, aunque se convierte en el mayor distrito en adoptar una medida de este tipo.

Foto de archivo: manifestantes piden por una legislación que de derechos de voto a los residentes sin ciudadanía de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Medios locales informaron que la medida, de carácter histórico, ya está provocando amenazas de impugnaciones por parte de los republicanos mientras que entre los demócrata crecen las esperanzas de que otras ciudades sigan el ejemplo.

La elección en el consejo se resolvió con 33 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, y otorgó una influencia significativa de forma inmediata a los no ciudadanos sobre una amplia gama de cargos electivos, incluidos el alcalde, el concejo municipal, el contralor, el defensor público y los líderes de los cinco distritos de la ciudad que supervisan asuntos como la zonificación.

Aproximadamente un millón de adultos no ciudadanos viven en la ciudad de Nueva York, lo que equivale al 20% de los votantes registrados actuales, aunque no está claro cuántos de esos serían elegibles para votar, según las cifras del censo, las estimaciones académicas y el patrocinador del proyecto de ley. Para registrarse, los no ciudadanos deben haber vivido en la ciudad durante 30 días, el mismo requisito para los ciudadanos, y tener al menos un permiso de trabajo, de acuerdo con The Washington Post.

Con todo, los no ciudadanos de Nueva York siguen sin estar habilitados para votar en las elecciones estatales y federales.

La representante demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (C) se une a los activistas durante una manifestación pidiendo una reforma migratoria frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington DC, Estados Unidos (EFE / EPA / WILL OLIVER)

“El Concejo de la Ciudad de Nueva York está haciendo historia”, dijo el Concejal Ydanis Rodríguez, patrocinador del proyecto de ley que es un ciudadano inmigrante y naturalizado de la República Dominicana. “La ciudad de Nueva York debe ser vista como un ejemplo brillante a seguir por otras ciudades progresistas”, agregó.

Catorce jurisdicciones más pequeñas en los Estados Unidos permiten votar a los no ciudadanos, principalmente en Maryland, incluidos Hyattsville y Takoma Park, pero también en Vermont y para la junta escolar en San Francisco. Ciudades como Los Ángeles, Washington y Portland, Maine, también han planteado la idea.

Mientras tanto, Arizona, Dakota del Norte, Florida, Colorado y Alabama prohíben el voto de los no ciudadanos en sus estados, como parte de un esfuerzo paralelo de los republicanos para prohibir ese derecho en todo el país.

Fotografía de archivo de elecciones en Estados Unidos (EFE/Erik S. Lesser/Archivo)

Los republicanos consideran que se trata de una idea “radical” y se comprometieron a combatirla en los tribunales de Nueva York y “los 50 estados”, dijo la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, en un comunicado reciente. El RNC presentó una demanda para bloquear una nueva medida que permite a los no ciudadanos votar en un par de ciudades de Vermont.

Joseph Borelli, uno de los pocos republicanos en el Concejo de la Ciudad de Nueva York, dijo que solo los ciudadanos estadounidenses deben votar por los funcionarios que deciden asuntos delicados como impuestos, obligaciones de deuda y zonificación.

(Con información de EFE)

