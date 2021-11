Denuncian que la construcción de un edificio de lujo a metros de la torre que se derrumbó el Surfside habría contribuido a la tragedia

El edificio Eighty Seven Park junto al ahora terreno vacío donde estaba la torre de Surfside (Foto: EFE)

A casi cinco meses del colapso de la torre Champlain sur en Surfside, condado de Miami Dade, aún nadie tiene una respuesta cierta acerca de qué ocasionó la tragedia. Se sabe que el diseño de la torre era deficiente, que su construcción no estuvo bien hecha y que con el correr de los años los materiales se habían corroído. Pero nadie pudo demostrar aún que todos estos factores combinados llevaron al derrumbe en el que falleció casi un centenar de personas.

Según los abogados de una demanda colectiva de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el factor que habría contribuido al derrumbe del edificio fue la construcción de una torre de lujo que fue inaugurada en 2019 a metros de donde se encontraba la torre Champlain.

Según la demanda, de 169 páginas, los constructores de la torre Eighty Seven Park ignoraron las señales de que la construcción de su edificio de 70 unidades de absoluto lujo, diseñadas por Renzo Piano, estaban poniendo en riesgo el edificio de 12 pisos de al lado.

“CTS (así llaman legalmente a la torre Champlain Sur) era un edificio viejo que necesitaba mantenimiento y reparaciones de rutina. Pero no fue hasta que comenzó la excavación y construcción de la torre de lujo al lado que CTS se dañó a tal punto de pasar a ser una estructura insegura”, indican los abogados en la demanda.

En el pasado había trascendido que entre 2016 y 2019, años en los que se construyó Eighty Seven Park,los vecinos de Champlain se quejaban constantemente de las vibraciones que sentían en su edificio, al parecer, por los movimientos en los cimientos.

Vista del complejo de apartamentos Champlain Towers, en la ciudad de Surfside, Florida (Foto: EFE)

En marzo de 2016, María Popa, una de las 98 personas que falleció el pasado 24 de junio con el colapso de la torre Champlain, le había enviado un correo electrónico a la empresa constructora de Eighty Seven Park en el que establecía que “a diario tiemblan nuestros apartamentos, y en el balcón apareció una grieta. No es justo que nuestro edificio se dañe y las vidas de nuestros residentes sean puestas en riesgo”.

Según la demanda, la construcción de Eighty Seven Park llevó a que se acumule agua en el subsuelo de la torre Champlain, erosionando aún más las bases del edificio. Además, alegan que al bombear agua de bajo tierra para la construcción de las bases de su edificio, hicieron que la placa de agua se moviera y que la tierra cambiara de posición también dañando las bases de Champlain. Por último, la demanda presenta evidencia de que los constructores presentaron opciones alternativas para disminuir las vibraciones en el edificio vecino, pero que los desarrolladores las desestimaron por ser demasiado costosas.

Pero siempre hay dos partes en situaciones como estas. Algunos creen que la demanda se debe a que la empresa constructora de Eighty Seven Park pudiera pagar una buena indemnización a las víctimas y sus familiares, que difícilmente puedan conseguir en otro lado. Desde la empresa de construcción aseguran no tener nada que ver con la tragedia de sus vecinos.

“Estamos confiados en que ninguna de las actividades realizadas en Eighty Seven Park tuvieron ningún efecto en la torre Champlain Sur. El colapso de la torre es una tragedia terrible, pero los hechos hablan por si mismos. La torre Champlain Sur tiene un largo historial de diseño deficiente, métodos de construcción que no cumplieron las normas de la industria y un mantenimiento inadecuado”, decía a través de un comunicado una vocera de Moriarty, la empresa de construcción de Eighty Seven Park.

