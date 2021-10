Una confusión y un interrogante: ¿cuándo murió Brian Laundrie?

Brian Laundrie ya habría muerto cuando policías lo confundieron con su madre (Foto: Instagram Gabby Petito)

El misterio que ha causado la desaparición y muerte de Gabby Petito, así como el fallecimiento de su prometido, Brian Laundrie, continúa acaparando espacios en los medios de información.

Con cada día que pasa, surgen nuevas pistas y otras interrogantes sobre el caso, pues se trata de eventos desafortunados que terminó con la vida de dos personas. El pasado lunes, el portavoz del Departamento de Policía de North Port, Josh Taylor dijo a People que es probable que cuando los elementos de seguridad confundieron a su madre con él, mientras vigilaban su casa en florida, el joven de 23 años ya estuviera muerto.

De acuerdo con el oficial, ambos tenían una complexión similar: “Ningún caso es perfecto”, indicó en entrevista con WINK. Además, reveló que “hay una muy buena posibilidad” de que Laundrie falleciera dos días después de que su novia fuera reportada como desaparecida.

Y es que, al ser catalogado “persona de interés” en el caso Petito, los investigadores comenzaron a monitorear la casa del joven desde el 12 de septiembre; un día después, los policías confundieron a Brian con su madrede después de que ella condujera el Ford Mustang gris de su hijo. Roberta Laundrie, según Taylor, llevaba una gorra de béisbol en ese momento.

Al ser catalogado “persona de interés” en el caso Petito, los investigadores comenzaron a monitorear la casa del joven desde el 12 de septiembre (Foto: Reuters / Shannon Stapleton)

No obstante, el elemento de seguridad aclaró que “esta identificación errónea no tuvo un gran impacto en los costos y la investigación”. Agregó que “aparte de la confusión, probablemente no cambió nada. Existe una muy buena posibilidad de que Brian ya haya fallecido. Aún necesitaba ser encontrado. Solo queríamos que la gente entendiera mejor por qué pensamos que sabíamos que Brian estaba en su casa”.

Por otra parte, Taylor explicó que la hipótesis de que Laundrie estaba dentro de la casa de sus padres surgió debido a la “falta de cooperación de la familia al principio de la investigación”. Cabe señalar que Christopher y Roberta Laundrie informaron de la desaparición de Brian el pasado 17 de septiembre. Posteriormente, ambos decidieron colaborar con la policía e incluso los acompañaron a buscar a su hijo. Fue así como llegaron al Parque Ambiental Myakkahatchee Creek de Florida, en donde indicaron que podría haber rastro del joven de 23 años.

En ese lugar, que ya habían visitado poco después de la desaparición de Brian, encontraron los restos de Brian sin percatarse de ello el pasado 20 de octubre. Es importante mencionar que los resultados de la autopsia no fueron concluyentes, por lo que serán examinados más a fondo por un antropólogo. La oficina del forense aún tiene que determinar cuándo pudo haber muerto Laundrie.

Los resultados de la autopsia de Brian Laundrie no fueron concluyentes (Foto: Instagram)

Respecto al caso de Gabby Petito, las autoridades informaron que murió por extrangulamiento, mientras realizaba un viaje de dos meses con su prometido por Estados Unidos. Tras la desaparición de la influencer y después de regresar solo a casa, Laundrie fue nombrado “persona de interés”. Los restos de la mujer de 22 años de Long Island, Nueva York, fueron encontrados en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming el 19 de septiembre.

La familia Laundrie se negó a reunirse con el FBI para declarar sobre la desaparición de Petito y, en cambio, los remitió a su abogado, Steven Bertolino. Sin embargo, una semana má tarde, los padres de Brian se acercaron a los investigadores para decirles que su hijo se había ido. Bertolino dijo que el joven estaba visiblemente molesto cuando salía de su casa el 13 de septiembre. En este contexto, la familia Laundrie precisó a las autoridade que Brian se dirigía a una caminata en la cercana Carlton Reserve.

