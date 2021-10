Proyecto de gasto social: siguen las negociaciones y Biden quiere que se debata esta semana en el Congreso

Por ahora se considera como un paquete de al menos 1,75 billones de dólares (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

El crucial senador demócrata Joe Manchin parece estar a bordo con propuestas de la Casa Blanca sobre nuevos impuestos a multimillonarios y ciertas corporaciones para ayudar a financiar el paquete reducido de servicios sociales y cambio climático del presidente Joe Biden.

Biden señaló el lunes que se siente “muy optimista” en cuanto a llegar a un acuerdo sobre su gran propuesta de ley de política interior y ansía someter el asunto a votación en el Congreso esta semana aunque no es seguro que eso suceda.

“Esa es mi esperanza”, dijo el presidente antes de salir de su casa en Delaware rumbo a Nueva Jersey donde destacará las propuestas de atención infantil en el paquete y su plan de infraestructura.

Los demócratas trabajan intensamente para intentar cerrar las conversaciones, reduciendo lo que había sido un extenso plan de 3,5 billones de dólares para que el presidente pueda destacar los logros de su gobierno a líderes mundiales en dos cumbres en el extranjero sobre la economía y el cambio climático que iniciarán esta semana.

Biden se reunió el domingo con el demócrata conservador de Virginia Occidental Manchin y el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer en la casa del presidente en Delaware para intentar resolver las disputas entre centristas y progresistas que han paralizado la propuesta. Una persona que insistió en mantener el anonimato para discutir la postura de Manchin le dijo a la agencia AP que el senador acepta la nueva estrategia de la Casa Blanca sobre las propuestas fiscales.

La iniciativa contiene grandes inversiones en atención médica, atención infantil y estrategias para atacar el cambio climático (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

El senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, y la senadora de Arizona, Kyrsten Sinema, dos demócratas de centro, tienen el equivalente a un poder de veto sobre estos proyectos en vista de la estrechísima mayoría demócrata en la cámara alta del Congreso. Manchin, cuyo estado es hogar de grandes corporaciones de minería de carbón, se opone a medidas para obligar a las compañías a adoptar tecnologías limpias.

Por ahora se considera como un paquete de al menos 1,75 billones de dólares. Eso dentro de un rango que todavía podría aumentar mucho, según otra persona que insistió en mantener el anonimato.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que incluso con la “mitad” de la propuesta original de 3,5 billones de dólares, la iniciativa nacional de Biden sería más grande que cualquier otro paquete legislativo. La iniciativa contiene grandes inversiones en atención médica, atención infantil y estrategias para atacar el cambio climático.

El Presidente de Estados Unidos quería aprobar un programa de 3,5 billones de dólares para mejorar la asistencia sanitaria, la educación y la atención a la primera infancia. Se trata de aproximadamente la mitad del gasto en Defensa. Durante las discusiones en el seno de su partido, esta cifra se redujo.

Nancy Pelosi dijo que incluso con la “mitad” de la propuesta original de 3,5 billones de dólares, la distintiva iniciativa nacional de Biden sería más grande que cualquier otro paquete legislativo (Foto: REUTERS/James Lawler Duggan)

Pelosi, además afirmó el domingo que los legisladores de su partido podrían llegar la próxima semana a un compromiso sobre las amplias reformas que pretende el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Estamos casi allí”, dijo Pelosi al canal CNN. Respondió además que “ese es el plan” cuando se le preguntó si se alcanzaría un acuerdo en una semana. “Tenemos un acuerdo sobre el 90% del proyecto, sólo hay que tomar algunas decisiones finales”, añadió.

Perduran pugnas en torno a algunas cláusulas del paquete, como por ejemplo la posibilidad de reducir o eliminar el plan de ampliar el plan asistencial Medicare, las ayudas para el cuidado infantil y las ayudas para estudiantes de bajos ingresos.

La Casa Blanca y los líderes del partido en el Congreso han estado tratando de concluir las negociones antes de fines de octubre. Los demócratas están tratando de llegar a un acuerdo que pueda recibir el respaldo tanto de los sectores más progresistas como de los más conservadores del partido.

Los demócratas también desean darle al presidente Biden algo concreto que pueda llevar y presentar a la cumbre climática en Escocia a inicios de noviembre, y crear argumentos para favorecer a Terry McAuliffe en las reñidas elecciones para gobernador de Virginia el 2 de noviembre.

La idea es hacer que el acuerdo genere suficiente ímpetu en el Congreso para que los demócratas en la Cámara de Representantes puedan aprobar una medida distinta, de invertir 1 billón de dólares en planes para mejorar carreteras y el acceso a internet de banda ancha.

“Tax the rich”

Para Pelosi el impuesto aportaría al fisco al menos unos 200.000 millones de dólares en 10 años (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Estados Unidos, país que rinde culto al éxito individual, se prepara para dotarse de un impuesto a las grandes fortunas para financiar los planes de inversión.

Ante la oposición de una parte de los demócratas a aumentar los impuestos a las multinacionales para costear los programas sociales y de infraestructura de Biden, resurgió la idea de gravar las plusvalías latentes, es decir ganancias guardadas en grandes portafolios de acciones. Hoy los grandes magnates no pagan impuestos por esas ganancias dormidas so pretexto de que no existen hasta que realmente se cobran.

La idea de gravar ese lucro latente está sobre la mesa, confirmó Pelosi. “Probablemente tendremos un impuesto a los ricos”, dijo en la cadena CNN.

En cambio, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aseguró: “Yo no llamaría a eso un impuesto a los ricos”. “Pero eso facilitaría la obtención de ganancias de capital, que representan una parte sumamente importante de los ingresos de las personas más ricas y que actualmente no están gravadas”.

La propuesta apunta a personas con activos mayores a los mil millones de dolares o que liberan ingresos por más de 100 millones de dólares en tres años; lo que significa menos de 1.000 contribuyentes, según el diario The Wall Street Journal. Otros medios dicen que son unos 700 multimillonarios.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen (Foto: EFE/Tasos Katopodis)

Para Pelosi el impuesto aportaría al fisco al menos unos 200.000 millones de dólares en 10 años.

Steve Wamhoff, director del Instituto de Política Económica y Fiscal, dijo que el gravamen “crearía una gran brecha en nuestro código fiscal”. Destacó que el actual código “tiene sentido” para la clase media, cuyas propiedades tienden a aumentar con los años.

“Nadie espera pagar impuestos sobre la apreciación del valor de ese activo antes de vender la propiedad”, dice. “Pero la situación es muy diferente para los multimillonarios que pueden optar por dejar durmiendo la mayor parte de sus ganancias de capital para no pagar impuestos”.

(Con información de AP y AFP)

Seguir leyendo: