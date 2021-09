Familiares de las víctimas del derrumbe en Miami piden al gobierno que compre la tierra para hacer un memorial

Todavía no se resolvió qué será del terreno (Foto: EFE)

Mañana se cumplen tres meses del trágico derrumbe de la torre Champlain Sur, en la localidad de Surfside, al sur de la Florida, donde fallecieron 98 personas. La totalidad de los escombros han sido retirados ya y ahora hay un terreno baldío que pronto será vendido. Con el dinero de la venta se empezará a compensar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas.

Pero muchas de las familias no están listas para que el sitio se transforme nuevamente en un edificio de lujo y nuevas personas lleguen a vivir allí. Por eso, una docena de los familiares convocaron a una rueda de prensa para pedir que en el lugar del derrumbe se construya un memorial a las víctimas.

“En Estados Unidos no construimos sobre cadáveres”, decía con crudeza uno de los familiares.

“Le pedimos al gobierno federal, al estatal, a las autoridades locales, y a los filántropos que pongan el dinero para evitar que el terreno se venda a un desarrollador inmobiliario”, agregaba otro de los presentes.

Son 1,9 acres (7,6 hectáreas) de tierra frente a la playa en una de las zonas más exclusivas de Miami-Dade. Su valor es de al menos 120 millones de dólares.

Los familiares de las víctimas estaban acompañados por Monica Iken-Murphy, una activista de Nueva York cuyo esposo falleció en los atentados a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. Desde entonces, Iken-Murphy se ha convertido en la persona que lideró el proyecto para la construcción del memorial del 9-11. Hoy, ofrece gratuitamente su ayuda a las víctimas y sobrevivientes de Surfside para que el gobierno federal se involucre en la construcción de un monumento en memoria de los fallecidos.

Pero el juez Michael Hanzman, encargado de supervisar la venta del terreno, les pide a los sobrevivientes que limiten sus apariciones en medios y que eviten llamar al lugar sagrado porque eso va a disminuir el valor de la propiedad. Y, sabiendo que la póliza de seguro del edificio era defectuosa, la venta del terreno será la principal fuente de ingreso para poder dar compensaciones económicas a las víctimas y sus familiares.

“Están asustando a los potenciales compradores y están bajando el precio para aquellos pocos que se atreven a hacer una oferta”, dijo en corte el juez.

Los familiares de las víctimas están enfrentados (foto: EFE)

El encargado de recibir las ofertas por el terreno, que fue apuntado por la corte, informó que hacia finales de la semana próxima se formalizará en un contrato la oferta de 120 millones de dólares de un inversor anónimo. Eso no implica que no se puedan seguir recibiendo ofertas, pero una vez que alguna oferta sea formalmente aceptada, no habrá vuelta atrás.

Si todo continúa como lo planeado, hacia comienzos de la primavera en abril del año próximo, el acuerdo de compra-venta debería estar finalizado.

El condado de Miami Dade ya ha informado que no tienen ninguna intención de adquirir el terreno. No se sabe si tras el pedido de los familiares, el gobierno estatal y el gobierno federal intervendrán en el asunto.

Seguir leyendo: